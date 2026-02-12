株式会社マホロバーニーズ（本社：東京都墨田区、代表取締役：後藤 道行）は、独自のナノバブル技術にマグネシウム（アルカリイオン）の洗浄能力を追加した洗濯機アダプター 新商品「espiralナノバブルMg+」を開発しました。この新たな商品は、2月11日（水）より一般販売に先駆けてmachi-ya（マチヤ） by CAMPFIREにて公開スタートしました。▼プレジェクトページ

【商品特徴】

１．国内で販売されている縦型洗濯機・ドラム式洗濯機すべてに取り付けが可能です。

https://camp-fire.jp/projects/915861/view

★簡単！取り付けは30秒でOKマグネシウム挿入部がほどよく太くなるように設計されているため、テコの原理で女性でも簡単に取り付けが可能です。

２．アルカリイオンナノバブルを生成する３つの技術構造（課題を解決！）

トルネードで水流でマグネシウムを攪拌することにより、マグネシウムの酸化膜生成を防ぐことに成功。これによりマグネシウム（アルカリイオン）効果を長続きさせることを可能にしました。（特許出願済）

３．洗濯は水で変わる！洗浄のポテンシャルを上げるのは『弱アルカリ性の水』

★水のポテンシャルを上げる皮脂・汗・手垢・食べこぼし・油汚れなど、洗濯物のほとんどの汚れは、弱アルカリ性の水が効果的に作用します。

４．洗浄効果試験もしっかり実施をしています

自社試験は勿論のこと、他機関での試験も実施し、同様の成果を確認しております。

５．弱アルカリパワーで洗濯槽はもちろんいつでもいつまでもキレイ

【商品概要】

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=azuz-hHnQF0

商品カテゴリー／洗濯機アダプター商品名／espiralナノバブルMg+（プラス）本体色／ブラック、ホワイト小売価格／14,500円（消費税別）販売スケジュール／４月より一般販売予定

【お問い合わせ先】

株式会社マホロバーニーズ担当：星野、後藤Email：info@mahorobarneys.comURL：https://www.mahorobarneys.com/

【会社概要】

社名：株式会社マホロバーニーズ所在地：東京都墨田区東向島2-24-14代表者：代表取締役 後藤 道行事業内容：ナノバブル関連製品の企画・開発・販売、光触媒技術製品の提供