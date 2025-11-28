ストラク株式会社（神奈川県横浜市神奈川区斎藤分町2-7、代表：渡辺大河）の新商品「月見栗生わらび餅」は、催事イベント2日間で500個が即座に完売となり、大好評を受けて販売継続が決定しました。秋限定から通年商品へのラインアップ拡大も予定しています。

ストラク株式会社（所在地：神奈川県横浜市神奈川区斎藤分町2-7、代表：渡辺大河）は、催事イベント2日間で500個を売り尽くした大人気商品「月見栗生わらび餅」について、大好評を受けて販売継続を決定いたしました。量産体制を整え、秋以外の季節でも栗の風味をお楽しみいただけるよう商品ラインアップの拡大を予定しています。

開発の背景

近年、健康志向の高まりとともに、低脂質でグルテンフリーの和菓子への注目が集まっています。催事イベントでの2日間500個即完という圧倒的な売上実績がその人気を証明しており、多くのリピーターから通年提供を望む声が上がっています。「月見栗生わらび餅」は、栗本来の自然な甘みと風味を活かしながら、渋みを完全に取り除くことに成功した商品です。わらびもちとの相性を最優先に考え、複数の栗の品種を検討した結果、風味豊かなイタリアマロンを厳選して使用しています。大好評につき、秋限定から通年商品化への転換も検討中です。

商品の特長

・栗本来の美味しさを引き出す製法渋みを一切感じさせない独自の製法により、栗の自然な甘みと風味を最大限に引き出しています。ストラク株式会社の従業員全員が試食し、その美味しさを絶賛した自信作です。・健康志向に応える栄養価栗は低カロリーでありながら、ビタミンやミネラルを豊富に含む栄養価の高い食材です。脂質が少なく、グルテンフリーであるため、ダイエット中の方や健康志向の高い消費者にも安心してお楽しみいただけます。ダイエット中でも甘いものを楽しみたい方、小麦や脂質を避けたい健康志向の方、ギフトとして贈り物をお探しの方、上品な和スイーツを探している方、みなさんに味わっていただける自信作です。ぜひこの機会にお手に取ってみてください。

商品概要

商品名 ：月見栗生わらび餅発売時期：2025年秋～ 販売継続決定販売場所：京都利休 催事会場※商品の販売についてはお近くの店舗にお問い合わせください。

会社概要

会社名：ストラク株式会社URL：https://struc.co.jp/所在地：神奈川県横浜市神奈川区斎藤分町2‐7菓匠 六雁：https://rokugan.jp/京都利休の生わらび餅：https://kyoto-rikyu.jp/国際和菓子協会：https://international-wagashi.jp/お問い合わせ：unei@struc.co.jp