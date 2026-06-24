880万本突破の独自形状が子ども支援にもなる！ EDISONmama「寄付付きフォーク&スプーン」

記事ポイント 売上一部が乳児院・子ども支援施設へのエジソンママ商品寄付に充当北欧調イラスト3デザイン展開・化粧箱付き意匠登録済み・シリーズ累計880万本突破の寄付モデル 売上一部が乳児院・子ども支援施設へのエジソンママ商品寄付に充当北欧調イラスト3デザイン展開・化粧箱付き意匠登録済み・シリーズ累計880万本突破の寄付モデル

EDISONmamaは、購入が子どもたちへの支援につながる社会貢献プロジェクトとして、「寄付付きフォーク＆スプーン」を展開しています。

対象商品の売上の一部はエジソンママ商品に形を変え、乳児院や子ども支援施設・団体へ届けられます。

6月の食育月間に合わせ、子どもの「食べる力」を育てながら社会貢献にもつながる取り組み。

EDISONmama「寄付付きフォーク＆スプーン」

価格: 1,320円(税込)デザイン: 「あにまる」「おはな」「きょうりゅう」の3種類化粧箱付き

EDISONmama（エジソンママ）は、「思いやりをカタチに」をコンセプトに20年以上にわたり子どもの成長・発達に寄り添う育児用品を展開するベビー＆キッズブランドです。

子どもが「自分で食べる」ことを応援するお食事グッズのパイオニアとして独自形状のフォーク＆スプーンシリーズを展開し、2010年の発売以来累計約880万本を突破するロングセラーとなっています。

「寄付付きフォーク＆スプーン」は、使いやすさをそのままに持ち手部分に北欧調のイラストをプリントしたモデルです。

子どもの目を惹きながら食卓にもなじむデザインに仕上げられており、化粧箱付きのため自宅用としても出産祝いなどのギフトとしても使えます。

購入することで子どもたちへの支援につながる仕組みで、売上の一部はエジソンママ商品に形を変えて乳児院や子ども支援施設・団体へ届けられます。

金銭での寄付ではなく、子どもの成長や発達に寄り添う商品そのものを支援先の子どもたちへ届ける取り組み。

寄付先のひとつである二葉乳児院は、さまざまな事情により家庭で生活することが難しい乳幼児を養育する施設で、「食」を通じた子どもたちの成長や発達を支えるうえで大きな力になっているとの声が届いています。

成長やシーンに合わせて選べるラインアップ

フォーク＆スプーンシリーズは、麺類をしっかりキャッチしやすいフォークと、お皿の底まですくいやすいスプーンの独自形状が特徴です。

これらの形状は意匠登録を取得しており、食べ物を口まで運びやすく最後まできれいに食べられるよう設計されています。

発売から15年以上にわたりロングセラーとして選ばれ続けており、シリーズ累計販売数は約880万本を突破しました。

「自分で食べたい！」という気持ちを「できた！」という成功体験につなげる設計が、多くの子育て家庭に支持されてきた理由。

乳幼児期は、食事を通じて手指の使い方を学び、自立心や達成感を育む大切な時期です。

意匠登録済みの独自形状が、子どもの「自分で食べる力」を段階的にサポートします。

3デザインのいずれも同じ形状設計を採用しているため、子どもの好みや贈り相手に合わせてデザインを選べます。

化粧箱付き「あにまる」

「あにまる」は、動物モチーフの北欧調イラストを持ち手にプリントしたデザインです。

化粧箱に収めた状態で届くため、出産祝いや誕生日ギフトとしてそのまま贈れます。

子どもの目を引くイラストと食卓になじむ落ち着いたデザインが両立しており、毎日の食事の場面で自然に手に取れる仕上がりです。

意匠登録済みの形状はそのままで、使いやすさを損なわずデザイン性を加えています。

購入するたびに売上の一部が子ども支援施設・団体へのエジソンママ商品寄付に充てられます。

日常の育児用品を選ぶことが、支援が必要な子どもたちへの贈り物にもつながるカトラリーです。

「きょうりゅう」デザイン

「きょうりゅう」は、恐竜モチーフの北欧調イラストを持ち手に施したデザインです。

食事の場面で子どもの目を惹く個性的なイラストで、食卓の時間を楽しいものにします。

フォークは麺類をしっかりキャッチしやすい形状で、スプーンはお皿の底まですくいやすい形状を備えています。

意匠登録済みのこの独自設計は「きょうりゅう」を含む全デザインで共通しており、使い勝手は統一されています。

化粧箱付きのため贈り物としても活用でき、1,320円(税込)で購入ごとに子ども支援施設・団体への寄付につながります。

「おはな」デザイン

「おはな」は、花モチーフの北欧調イラストを持ち手にプリントしたデザインです。

食卓になじむ柔らかい雰囲気と、子どもの目にも映えるデザインが特徴です。

「あにまる」「きょうりゅう」「おはな」の3デザインはいずれも1,320円(税込)で統一されており、化粧箱付きのため購入後すぐにギフトとして使えます。

3種類のデザインから子どもの好みや贈り相手のイメージに合わせて選べます。

それぞれの購入が乳児院や子ども支援施設・団体へのエジソンママ商品寄付につながる点は、全デザイン共通の取り組みです。

ギフトボックス

種類: 全8種類価格: 3,890円〜16,500円

ギフトボックスは、現役ママ・パパが実際の育児の中で「本当に助かった」「人におすすめしたい」と感じたアイテムを厳選してまとめたギフトセットです。

可愛さだけではなく、育児の負担軽減や毎日の使いやすさまで考え抜かれた内容となっています。

全8種類が揃い、3,890円から16,500円の価格帯から予算や用途に合わせて選べます。

出産祝いや誕生日ギフトなど贈るシーンに合ったセットを選択できます。

エジソンママのお食事グッズをまとめて贈ることで、子どもの「自分で食べる力」を応援するアイテムが一度に揃い、プレゼントとしても最適です。

子どもが毎日使うカトラリーで意匠登録済みの独自形状が「自分で食べる力」を育み、購入するたびに乳児院や支援施設へエジソンママ商品が届けられます。

実用性と社会貢献が一体になったギフト。

持ち手の北欧調イラストは食卓にもなじむデザインで、化粧箱付きのためギフトとしてそのまま活用できます。

EDISONmama「寄付付きフォーク＆スプーン」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「寄付付きフォーク＆スプーン」の価格とデザインの種類は？

A. 価格は1,320円(税込)。

「あにまる」「おはな」「きょうりゅう」の3デザインが展開されています。

いずれも化粧箱付きで、自宅用はもちろん、出産祝いなどのギフトにもぴったりです。

Q. 売上の寄付はどのような形で届けられますか？

A. 対象商品の売上の一部はエジソンママ商品に形を変えて、乳児院や子ども支援施設・団体へ届けられます。

購入そのものが社会貢献につながる仕組みになっています。

金銭ではなく、子どもの成長に寄り添う商品として支援先へ寄付される取り組みです。

Q. ギフトボックスの種類と価格帯は？

A. 全8種類が揃っており、価格は3,890円から16,500円となっています。

予算やギフトを贈るシーンに合わせて選べます。

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