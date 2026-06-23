「日経225先物」手口情報（23日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限7206枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月23日の日経225先物期近（2026年9月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の7206枚だった。
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 7206( 7203)
ソシエテジェネラル証券 4253( 4253)
バークレイズ証券 3401( 3401)
サスケハナ・ホンコン 885( 885)
SBI証券 1219( 748)
JPモルガン証券 876( 602)
HSBC証券 491( 491)
楽天証券 950( 472)
ゴールドマン証券 2112( 380)
松井証券 331( 331)
UBS証券 329( 323)
日産証券 309( 309)
ビーオブエー証券 309( 309)
インタラクティブ証券 244( 244)
モルガンMUFG証券 226( 226)
フィリップ証券 174( 174)
シティグループ証券 165( 165)
マネックス証券 144( 144)
三菱UFJeスマート 118( 106)
岩井コスモ証券 69( 69)
BNPパリバ証券 40( 0)
◯2026年12月限（特別清算日：12月11日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 42( 42)
松井証券 35( 35)
ABNクリアリン証券 19( 19)
楽天証券 28( 16)
SBI証券 19( 9)
JPモルガン証券 8( 8)
日産証券 7( 7)
フィリップ証券 5( 5)
バークレイズ証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 7206( 7203)
ソシエテジェネラル証券 4253( 4253)
バークレイズ証券 3401( 3401)
サスケハナ・ホンコン 885( 885)
SBI証券 1219( 748)
JPモルガン証券 876( 602)
HSBC証券 491( 491)
楽天証券 950( 472)
ゴールドマン証券 2112( 380)
松井証券 331( 331)
UBS証券 329( 323)
日産証券 309( 309)
ビーオブエー証券 309( 309)
インタラクティブ証券 244( 244)
モルガンMUFG証券 226( 226)
フィリップ証券 174( 174)
シティグループ証券 165( 165)
マネックス証券 144( 144)
三菱UFJeスマート 118( 106)
岩井コスモ証券 69( 69)
BNPパリバ証券 40( 0)
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 42( 42)
松井証券 35( 35)
ABNクリアリン証券 19( 19)
楽天証券 28( 16)
SBI証券 19( 9)
JPモルガン証券 8( 8)
日産証券 7( 7)
フィリップ証券 5( 5)
バークレイズ証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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