東京時間に伝わった指標・ニュース
東京時間に伝わった指標・ニュース
※経済指標
特に目立った経済指標の発表はありませんでした
※要人発言やニュース
【イラン情勢】
トランプ米大統領
イランが合意を遵守しない場合は必要な措置を取る
私は問題を迅速に解決する、ネタニヤフ首相との問題も含めてだ
イラン国会議長
海峡は戦争前の状況には2度と戻らない、イランが管理する
戦争前の状態には決して戻らないことを誰もが知るべきだ
【米国】
トランプ米大統領
原油価格は大幅に下落している、米経済は不況とは正反対にある
GMは武器の製造に意欲的、トマホーク含む兵器を製造する予定
グールズビー・シカゴ連銀総裁
インフレに依然として懸念を抱いている、目標を大きく上回っている
インフレは望ましくない方向に進んでいる、事態は悪化している
エネルギー価格高騰だけがインフレを押し上げているのか疑問
【日本】
片山財務相
必要とあれば断固たる措置取ると日米で合意、米財務長官と会談した
【豪州】
豪政府が燃料減税の縮小を発表
0.32豪ドルの減税措置を7月から0.16豪ドルに縮小
※経済指標
特に目立った経済指標の発表はありませんでした
※要人発言やニュース
【イラン情勢】
トランプ米大統領
イランが合意を遵守しない場合は必要な措置を取る
私は問題を迅速に解決する、ネタニヤフ首相との問題も含めてだ
イラン国会議長
海峡は戦争前の状況には2度と戻らない、イランが管理する
戦争前の状態には決して戻らないことを誰もが知るべきだ
【米国】
トランプ米大統領
原油価格は大幅に下落している、米経済は不況とは正反対にある
GMは武器の製造に意欲的、トマホーク含む兵器を製造する予定
グールズビー・シカゴ連銀総裁
インフレに依然として懸念を抱いている、目標を大きく上回っている
インフレは望ましくない方向に進んでいる、事態は悪化している
エネルギー価格高騰だけがインフレを押し上げているのか疑問
【日本】
片山財務相
必要とあれば断固たる措置取ると日米で合意、米財務長官と会談した
【豪州】
豪政府が燃料減税の縮小を発表
0.32豪ドルの減税措置を7月から0.16豪ドルに縮小