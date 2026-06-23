東京時間に伝わった指標・ニュース

※経済指標
特に目立った経済指標の発表はありませんでした

※要人発言やニュース
【イラン情勢】
トランプ米大統領
イランが合意を遵守しない場合は必要な措置を取る
私は問題を迅速に解決する、ネタニヤフ首相との問題も含めてだ

イラン国会議長
海峡は戦争前の状況には2度と戻らない、イランが管理する
戦争前の状態には決して戻らないことを誰もが知るべきだ

【米国】
トランプ米大統領
原油価格は大幅に下落している、米経済は不況とは正反対にある
GMは武器の製造に意欲的、トマホーク含む兵器を製造する予定

グールズビー・シカゴ連銀総裁
インフレに依然として懸念を抱いている、目標を大きく上回っている
インフレは望ましくない方向に進んでいる、事態は悪化している
エネルギー価格高騰だけがインフレを押し上げているのか疑問

【日本】
片山財務相　
必要とあれば断固たる措置取ると日米で合意、米財務長官と会談した

【豪州】
豪政府が燃料減税の縮小を発表
0.32豪ドルの減税措置を7月から0.16豪ドルに縮小