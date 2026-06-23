東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

特に目立った経済指標の発表はありませんでした



※要人発言やニュース

【イラン情勢】

トランプ米大統領

イランが合意を遵守しない場合は必要な措置を取る

私は問題を迅速に解決する、ネタニヤフ首相との問題も含めてだ



イラン国会議長

海峡は戦争前の状況には2度と戻らない、イランが管理する

戦争前の状態には決して戻らないことを誰もが知るべきだ



【米国】

トランプ米大統領

原油価格は大幅に下落している、米経済は不況とは正反対にある

GMは武器の製造に意欲的、トマホーク含む兵器を製造する予定



グールズビー・シカゴ連銀総裁

インフレに依然として懸念を抱いている、目標を大きく上回っている

インフレは望ましくない方向に進んでいる、事態は悪化している

エネルギー価格高騰だけがインフレを押し上げているのか疑問



【日本】

片山財務相

必要とあれば断固たる措置取ると日米で合意、米財務長官と会談した



【豪州】

豪政府が燃料減税の縮小を発表

0.32豪ドルの減税措置を7月から0.16豪ドルに縮小

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