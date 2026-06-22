ヌーディブラがリニューアル♡さらに快適に進化した人気育乳ブラに注目

育乳ブラ専門ブランド「glamore（グラモア）」で人気を集める「ヌーディブラ」が、誕生5周年を迎えて待望のリニューアル♡グラモアブラの高い補整力はそのままに、暑い季節にも快適に着用できるよう通気性と軽量性をアップしました。アウターに響きにくい美しいシルエットと心地よい着け心地を両立した新しいヌーディブラの魅力を詳しくご紹介します。

愛され続けるヌーディブラの魅力

2021年に誕生したヌーディブラは、「グラモアブラの機能性を残したままアウターに響きにくいブラが欲しい」というユーザーの声から誕生しました。

開発期間はなんと6年。人気No.1育乳ブラ「グラモアブラ」を3Dスキャンし、モールドカップでホールド感を再現しています。

ノンレース仕様のシンプルなデザインと少ない縫い目により、洋服の上からも目立ちにくく、なめらかで自然なバストラインを演出。

さらに内向きカップと背部の特殊設計によって脇や背中のお肉をしっかり集め、後ろ姿まで美しく整えてくれます。

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リニューアルでさらに軽く快適に

今回のリニューアルでは、従来品に寄せられていた「暑い」「重い」という声に着目。

バックパーツを通気性に優れたパワーネットへ変更し、蒸れにくさと軽量化を実現しました。

これまで好評だった「響きにくさ」や「集肉力」はそのままに、長引く夏でも快適に過ごせる仕様へアップデート。

毎日身につけるものだからこそ、軽やかな着用感はうれしいポイントです♡

商品情報

ヌーディブラ

価格：4,400円(税込)

サイズ：B70～G75（カラー：ブラック、スキン、トープ）

5周年を迎えた新しいヌーディブラに注目♡

グラモアブラ譲りの補整力と、アウターに響きにくいデザインで人気を集めてきたヌーディブラ。

今回のリニューアルによって、さらに軽く涼しい着け心地へと進化しました。

夏のファッションをもっと快適に楽しみたい方や、補整力と快適さを両立したブラを探している方は、この機会にぜひチェックしてみてくださいね♡