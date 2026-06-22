“パンダに会えない夏”だからこそ食べたい！話題の「パンダかき氷」がかわいすぎる♡ サステナブルな限定スイーツが青山に登場 導入

2026年の夏、日本は54年ぶりに“パンダに会えない夏”を迎えます。そんな少しさみしいニュースをきっかけに誕生したのが、南青山にあるプラントベース・カフェ「BROOKS GREENLIT CAFE」で販売される限定メニュー「パンダかき氷」です。見た目は思わず写真を撮りたくなるほどキュートなパンダモチーフ。しかし、そのかわいさだけではありません。オーツミルクや麹甘酒、アサイーなど植物由来の素材だけで作られた100％プラントベース仕様で、環境にも配慮された新感覚スイーツとなっています。さらに売上の一部はWWFジャパンへ寄付されるため、楽しみながら自然保護活動にも参加できるのが魅力。この夏は、ひんやりおいしいパンダかき氷で“かわいい”と“サステナブル”を同時に楽しんでみませんか？

パンダロス必至！？今夏限定の「パンダかき氷」が登場

ピンクパンダ（ピタヤ）

価格：1,800円

今年の夏は、上野動物園のジャイアントパンダ返還により、多くの人が“パンダロス”を感じるシーズンになりそう。そんな中でスタートするフェア「PANDALESS SUMMER 2026 ― 会いたくなる、パンダの夏。―」。

真っ白な「ホワイトパンダ」をはじめ、ピタヤを使った鮮やかな「ピンクパンダ」、アサイーを使用した「パープルパンダ」、南国気分を味わえる「イエローパンダ」など、個性豊かな4種類がラインアップ。どれもパンダの愛らしい表情が再現されていて、SNS映えも抜群です。

また、パンダの顔の仕上げは自分で行うので、自分だけのパンダが作れるのも楽しい！

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かわいいだけじゃない！100％プラントベースのやさしいご褒美

パンダかき氷は、乳製品や動物性原料を使用しない100％プラントベース仕様。

オーツミルクをベースにした濃厚なミルク氷や、麹甘酒のやさしい甘み、アサイーやピタヤなど栄養価の高いスーパーフードを組み合わせることで、満足感がありながらも軽やかな後味に仕上がっています。

「ヘルシーなスイーツを選びたい」「美容やウェルネスも意識したい」という女性にぴったり。暑い夏でも罪悪感なく楽しめる、新しいご褒美スイーツです。

緑に癒やされる都会のオアシス「BROOKS GREENLIT CAFE」

パンダかき氷を楽しめる「BROOKS GREENLIT CAFE」は、南青山にあるプラントベースカフェ。目の前に広がる公園の緑と自然光が心地よく、都心にいながらゆったりとした時間を過ごせる癒やしの空間です。

店内では、植物由来の食材を使ったサンドイッチやスムージー、コールドプレスジュース、コンブチャなど、身体にも地球にもやさしいメニューを展開。

「GREENLIT（グリーンリット）」をコンセプトに、サステナブルな選択をもっと身近に、もっと楽しく取り入れられるライフスタイルを提案しています。

ペット同伴も可能なので、お散歩の途中や休日のカフェ巡りにもぴったり。パンダかき氷とともに、心も身体もリフレッシュできる特別な時間を楽しんでみてはいかがでしょうか。

かわいらしい見た目に心が癒やされるだけでなく、環境への想いも込められた「パンダかき氷」。トレンド感のあるプラントベーススイーツとしてはもちろん、夏のおでかけやカフェ巡りの目的地としても注目を集めそうです。

BROOKS GREENLIT CAFE（ブルックス・グリーンリット・カフェ）

東京都港区南青山1-7-12 MIDORI.so 1F

TEL：03-4400-1662

営業時間：8:00-18:00