Celvokeの新作アイパレット登場！2026秋冬コレクションで叶える奥行きアイ

Celvokeから2026 A/W Makeup Collection「Gradation of Being」が登場します。今回のコレクションでは、新製品の「レイヤード シルエット アイズ」を中心に、リップやアイブロウ、ブラシまで幅広いアイテムを展開。陰影と色彩が織りなす奥行きのある表情を提案し、自分らしい美しさを引き出してくれます。予約は2026年7月24日(金)、全国発売は8月7日(金)です。

注目は新作レイヤードシルエットアイズ

価格：各6,380円（税込）

今回のコレクションの主役となるのが「セルヴォーク レイヤード シルエット アイズ」です。

手のひらサイズのラウンドフォルムパレットに、透け感と陰影を計算して組み合わせた4色をセット。同系色グラデーションにより、自然な立体感と奥行きを演出します。

展開：新4種・限定1種

01 ニュートラルベージュ：肌とシームレスになじみ、まぶたの存在感を自然に引き立てるカラー。

02 ヌーディピンクベージュ：透明感を与えながら、やわらかな雰囲気を演出。

03 サンドベージュ：骨格を美しく見せ、洗練された印象へ。

04 アプリコットベージュ：自然な血色感と多幸感をプラス。

EX01 ダスティピンク（限定）：甘さを抑えたセンシュアルなニュアンスカラー。

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立体感を演出するメイクアップアイテム

セルヴォーク リファインド ディメンショナル スティック



01 Urban Alive（アーバンアライヴ）

価格：3,850円（税込）

ハイライトとシェーディングが1本になったWエンド仕様。微細パール入りハイライターと透け感のあるシェードカラーで、自然な立体感を演出します。

セルヴォーク ルージュ オー ミューテッドグロウ



11 Nude Ganache（ヌードガナッシュ）

価格：各4,620円（税込）

12 Bite Fig（バイトフィグ）

肌になじむブラウン系の新2色。ビターな赤みブラウンと青みを含むブラウンが、目元とのコントラストを美しく際立たせます。

アイブロウ＆ブラシも新登場

セルヴォーク インディケイト アイブロウマスカラ H



02 Skinlike Ash（スキンライクアッシュ）

価格：3,080円（税込）

赤みを含んだアッシュカラーで眉の存在感をやわらげ、抜け感のある印象へ導きます。

セルヴォーク インディケイト アイブロウパウダー



13 Pinkish Taupe（ピンキッシュトープ）

価格：3,850円（税込）

赤みトープ、ピンクベージュ、グレイッシュベージュの3色セット。自然な血色感と洒落感のある眉を叶えます。

セルヴォーク アイシャドウ ブラシセット



価格：3,960円（税込）

グラデーションブラシとラインブラシをセット。スライダーケース付きで持ち運びにも便利です。

セルヴォーク ドロップ フォーム ブラシ



価格：3,300円（税込）

涙型フォルムが特徴のアイブロウブラシ。ふんわりとした仕上がりからシャープなラインまで自在に描けます。

秋冬メイクをアップデートする新コレクション

Celvokeの2026 A/W Makeup Collectionは、陰影とグラデーションをテーマにした洗練されたラインアップが魅力です。

なかでも新作アイパレット「レイヤード シルエット アイズ」は、誰でも簡単に奥行きのある目元を演出できる注目アイテム♡

アイブロウやリップ、ブラシまで揃えて、秋冬らしいムード感のあるメイクを楽しんでみてはいかがでしょうか。