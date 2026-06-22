Celvokeの新作アイパレット登場！2026秋冬コレクションで叶える奥行きアイ
Celvokeから2026 A/W Makeup Collection「Gradation of Being」が登場します。今回のコレクションでは、新製品の「レイヤード シルエット アイズ」を中心に、リップやアイブロウ、ブラシまで幅広いアイテムを展開。陰影と色彩が織りなす奥行きのある表情を提案し、自分らしい美しさを引き出してくれます。予約は2026年7月24日(金)、全国発売は8月7日(金)です。
注目は新作レイヤードシルエットアイズ
価格：各6,380円（税込）
今回のコレクションの主役となるのが「セルヴォーク レイヤード シルエット アイズ」です。
手のひらサイズのラウンドフォルムパレットに、透け感と陰影を計算して組み合わせた4色をセット。同系色グラデーションにより、自然な立体感と奥行きを演出します。
展開：新4種・限定1種
01 ニュートラルベージュ：肌とシームレスになじみ、まぶたの存在感を自然に引き立てるカラー。
02 ヌーディピンクベージュ：透明感を与えながら、やわらかな雰囲気を演出。
03 サンドベージュ：骨格を美しく見せ、洗練された印象へ。
04 アプリコットベージュ：自然な血色感と多幸感をプラス。
EX01 ダスティピンク（限定）：甘さを抑えたセンシュアルなニュアンスカラー。
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立体感を演出するメイクアップアイテム
セルヴォーク リファインド ディメンショナル スティック
01 Urban Alive（アーバンアライヴ）
価格：3,850円（税込）
ハイライトとシェーディングが1本になったWエンド仕様。微細パール入りハイライターと透け感のあるシェードカラーで、自然な立体感を演出します。
セルヴォーク ルージュ オー ミューテッドグロウ
11 Nude Ganache（ヌードガナッシュ）
価格：各4,620円（税込）
12 Bite Fig（バイトフィグ）
肌になじむブラウン系の新2色。ビターな赤みブラウンと青みを含むブラウンが、目元とのコントラストを美しく際立たせます。
アイブロウ＆ブラシも新登場
セルヴォーク インディケイト アイブロウマスカラ H
02 Skinlike Ash（スキンライクアッシュ）
価格：3,080円（税込）
赤みを含んだアッシュカラーで眉の存在感をやわらげ、抜け感のある印象へ導きます。
セルヴォーク インディケイト アイブロウパウダー
13 Pinkish Taupe（ピンキッシュトープ）
価格：3,850円（税込）
赤みトープ、ピンクベージュ、グレイッシュベージュの3色セット。自然な血色感と洒落感のある眉を叶えます。
セルヴォーク アイシャドウ ブラシセット
価格：3,960円（税込）
グラデーションブラシとラインブラシをセット。スライダーケース付きで持ち運びにも便利です。
セルヴォーク ドロップ フォーム ブラシ
価格：3,300円（税込）
涙型フォルムが特徴のアイブロウブラシ。ふんわりとした仕上がりからシャープなラインまで自在に描けます。
秋冬メイクをアップデートする新コレクション
Celvokeの2026 A/W Makeup Collectionは、陰影とグラデーションをテーマにした洗練されたラインアップが魅力です。
なかでも新作アイパレット「レイヤード シルエット アイズ」は、誰でも簡単に奥行きのある目元を演出できる注目アイテム♡
アイブロウやリップ、ブラシまで揃えて、秋冬らしいムード感のあるメイクを楽しんでみてはいかがでしょうか。