スポンジ・ボブ×PLAZA限定アイテム大集合！遊園地テーマの夏プロモーション開催

全国のPLAZAでは、2026年6月26日（金）から7月16日（木）まで、『SpongeBob（スポンジ・ボブ）』の特別プロモーション「GLOVE WORLD! The Wacky Ride」を開催します。今年のテーマは、スポンジ・ボブとパトリックが愛してやまない遊園地「グローブワールド」♪作品の世界観をたっぷり詰め込んだ限定アイテムやノベルティが勢ぞろいし、ファンにはたまらないイベントとなっています。

グローブワールドの世界観を満喫

今回のプロモーションでは、ビキニタウンの人気スポット「Glove World（グローブワールド）」をテーマにした限定コレクションが登場します。

グローブ型の帽子をかぶったスポンジ・ボブやパトリックたちのマスコットキーリングをはじめ、遊園地チケットをモチーフにしたダイカットポーチ、作中に登場するマスコット「Glovey Glove（グロービーグローブ）」のぬいぐるみなど、作品の魅力が詰まったアイテムが豊富にラインアップ。

まるでビキニタウンのお土産ショップで買い物をしているような、ワクワク感を楽しめるコレクションです。

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PLAZA限定アイテムを一挙紹介

今回のPLAZA限定アイテムは見逃せないものばかり。

マスコットキーリング スポンジ・ボブ／パトリック

価格：各2,530円、ゲイリー 1,980円

マスコットキーリング 4種

価格：各2,420円

ダイカットポーチ Tシャツ／チケット

価格：各1,650円

帽子型マスコットキーリング

価格：1,430円

Glovey Glove ぬいぐるみ

価格：2,530円

グローブ型ぬいぐるみサコッシュ

価格：2,530円

ブランケットインクッション

価格：4,620円

ジェットコースター型ティッシュケース

価格：3,520円

ヘアターバン 5種

価格：各2,750円

ペアキーリング 2種

価格：各1,650円

シークレット メタルチャーム

価格：825円

シークレット刺繍缶バッジ



価格：770円

ポーチ付きエコバッグ

価格：2,750円

パッカブルトート

価格：3,960円

ピクニックマット

価格：2,970円

SKINNY DIP モバイルグッズ

価格：各2,420～4,400円

キャップ 2種

価格：各3,960円

コットンTシャツ 4種

価格：各4,290円

速乾素材 シャツ 2種／ショートパンツ 2種

価格：各4,950円／価格：各4,290円

JEMORGAN ルームウェア3点セット 2種

価格：各7,480円

さらに、PLAZAオンラインストア限定として、額装アート2種（各4,620円）、コットンTシャツ2種（各4,290円）も販売されます。

※価格は税込価格です。

※画像はイメージです。

※一部店舗では発売日や取扱商品が異なる場合があります。

ノベルティ＆限定ショッピングバッグも登場

【PLAZAオンラインストア限定】

6,000円（税込）以上購入したPLAZA PASS本会員に、「SpongeBobデザイン マルチトレー（非売品）」を先着でプレゼント。

【全国のPLAZA店舗限定】

4,000円（税込）以上購入したPLAZA PASS本会員に、「SpongeBobデザイン スーベニアキーホルダー（非売品）」を先着でプレゼント。

さらに、『SpongeBob』デザインの限定ショッピングバッグも登場。店舗では6月26日（金）から、オンラインストアでは6月23日（火）10:00から販売されます。

ショッピングバッグは1枚20円（税込）。数量限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

© 2026 Viacom. SpongeBob SquarePants created by Stephen Hillenburg.

※本プロモーションは、PLAZA岡山一番街店、PLAZA NEWSSTAND赤坂店、PLAZA OUTLET（全店舗）では開催いたしません。

※本リリースの内容は予告なく変更される場合があります。

この夏だけのスポンジ・ボブコレクションを楽しもう

遊園地「グローブワールド」をテーマにした今回のPLAZA限定プロモーションは、スポンジ・ボブの世界観を存分に味わえる特別なイベントです。

ファッションアイテムから雑貨、インテリアグッズまで幅広く揃い、大人のファンも思わず夢中になるラインアップが魅力。

数量限定のノベルティやショッピングバッグも用意されているので、この夏だけの特別なスポンジ・ボブコレクションをぜひお見逃しなく♪