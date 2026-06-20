ブラデリスニューヨークの新作ノンワイヤー登場！大きな胸をすっきり見せる快適ブラ

「胸が大きく見えすぎるのが気になる」「暑い季節はラクな着け心地を選びたい」。そんなグラマーバストさんの悩みに寄り添う新作が、ブラデリスニューヨークから登場しました。ブランド初となるミニマイザータイプのノンワイヤーブラは、バストのボリュームを自然に抑えながら美しいシルエットを実現。快適さと補整力を両立した、これからの季節にうれしいアイテムです♡

グラマーバストを美しく整える新発想

ブラデリスニューヨークはこれまで、大きな胸をコンパクトに見せるワイヤーブラを展開してきました。

今回発売された「ブラデリス レースミニマイザーノンワイヤーブラ」は、猛暑が続く夏でも快適に着用できるよう開発されたブランド初のノンワイヤーミニマイザーです。

最大の特長は、オリジナル開発の薄手モールドカップ。従来のノンワイヤーブラより容量を深めに設計し、バストの丸みをつぶすことなく自然にボリュームダウン。

さらにカシュクール仕様によってバストを中央に寄せ、横広がりを防ぎながらすっきりとした印象へ導きます。

また、脇高設計と幅広アンダーベルトが安定感をサポート。ノンワイヤーとは思えないホールド感で、美しいラインをキープしてくれます。

AMERICAN HOLIC「適ON」夏新作登場！機能性とおしゃれを両立する優秀ボトムス

快適さを追求した独自構造に注目

着け心地へのこだわりも見逃せません。ワイヤーの代わりに採用されたのは、特許取得パターン（特許番号：第5185887号）の「メッシュテープ」。

バージスラインに沿ってフィットし、バストサイズに合わせて網目が伸縮することで、ずれ上がりを防ぎながら高いフィット感を実現します。

さらに通気性にも優れているため蒸れにくく、汗ばむ季節にも快適。バストラインを包み込む「引き上げループ」がしっかり持ち上げてくれるため、軽い着け心地と補整力を両立しています。

レース部分には幾何学調の花柄ストレッチレースを採用。凹凸を抑えた繊細な仕上がりで、Tシャツなどの薄手トップスにも響きにくいのが魅力です。

さらにカップ脇やアンダーベルト下辺にはふわふわの裏起毛テープを使用し、肌への負担を軽減。長時間着けても快適に過ごせます。

ブラとショーツの商品情報

ブラデリス レースミニマイザーノンワイヤーブラ



価格：7,040円（税込）

70E～85Gのグラマーバストに対応した設計です。

サイズ：M／L／LL／3L

※オンラインストア限定

ブラデリス レースミニマイザースタイルショーツ



価格：3,960円（税込）

ショーツは深めのはき込み丈で、お尻や下腹をすっぽり包み込む安心感のあるデザイン。前ウエスト部分は食い込みにくい仕様で、足口もそけい部に負担がかかりにくいカーブ設計になっています。

サイズ：M／L／LL

カラー（すべて共通）：ブラック／ヌーディピンク

※オンラインストア限定

快適さもシルエットも妥協しない一枚

グラマーバストをすっきり見せたいけれど、締め付け感は苦手という女性にとって、ブラデリスニューヨークの新作ノンワイヤーミニマイザーは理想的な選択肢になりそうです。

補整下着ブランドならではのノウハウを活かしながら、夏でも快適に着用できる工夫が詰まった一枚。

美しいシルエットと軽やかな着け心地を両立した新作で、毎日のファッションをもっと楽しんでみてはいかがでしょうか♪