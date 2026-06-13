CASETiFYとMaison Kitsunéの最新コラボ登場！キツネが彩る春夏テックアクセ

グローバルライフスタイルブランドCASETiFYから、フランス発の人気ブランドMaison Kitsunéとの2026年春夏コレクションが登場します。アイコニックなキツネモチーフと、フランスと日本のカルチャーを融合したMaison Kitsunéならではの世界観を、スマホケースやテックアクセサリーに落とし込んだ注目のラインナップ。毎日使うデジタルアイテムをもっとおしゃれに楽しみたい方にぴったりのコレクションです♪

キツネモチーフが彩る春夏コレクション

Maison Kitsunéは、洗練されたフレンチスタイルと日本の感性を融合した独自のブランドとして世界中で愛されています。

今回のコレクションでは、ブランドの象徴であるキツネモチーフを取り入れ、シックさと遊び心を兼ね備えたデザインを展開。

現代的なプレッピースタイルをベースにしながら、日常で使いやすいテックアクセサリーへと昇華しています。

スマホケースだけでなく、イヤホンポーチや充電器、ノートパソコンケースなど幅広いアイテムが揃い、コレクションの世界観をトータルで楽しめるのも魅力です。

さらに、スマホケースとアクセサリーをセットで楽しめる4種類のバンドルセットも用意されており、統一感のあるコーディネートを叶えてくれます。

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注目アイテムをチェック

スマホケース



価格：9,900円（税込）～



・Maison Kitsuné Fox Head Phone Case

カラー：Black／Dove White／Pastel Yellow／Soft Mint／Pure Blue

・Maison Kitsuné Bandana Fox Phone Case

・Maison Kitsuné Art Gallery Fox Sticker Phone Case

・Maison Kitsuné Art Nouveau Stamps Phone Case

サイズ：対応機種ごとに展開

対応機種：Apple、Samsung、Googleデバイス

※機種によっては非対応の場合がございますこと、予めご了承ください。

Maison Kitsuné グリップスタンドMagSafe対応



価格：5,500円（税込）

デザイン：Pure Blue Fox Head／Soft Mint Fox Head／Pastel Yellow Fox Head／Dove White Fox Head／Art Gallery Fox／Bandana Fox

サイズ：MagSafe対応サイズ

Maison Kitsuné マグネット式ワイヤレス充電器



価格：7,260円（税込）

デザイン：Bandana Fox／Signature Fox Head／Art Gallery Fox Sticker

サイズ：MagSafe対応

Maison Kitsuné Earbuds Plush Pouch



価格：7,260円（税込）

仕様：フェイクファー仕様

カラー：Orange／Grey（サイズ：イヤホン収納サイズ）

Maison Kitsuné Laptopケース



価格：9,900円（税込）

デザイン：Pastel Yellow Fox Head／Soft Mint Fox Head／Pure Blue Fox Head／Dove White Fox Head／Bandana Fox

サイズ：ノートパソコン対応サイズ

販売情報と購入方法

「Maison Kitsuné x CASETiFY」コレクションは2026年6月8日（月）より発売。CASETiFY公式オンラインストアでは日本時間17時から販売されます。

販売店舗は、CASETiFY OSAKA心斎橋店、札幌PARCO店、渋谷PARCO店、池袋PARCO店、新宿マルイ店、ルクア大阪店、広島PARCO店、アミュプラザ博多店、名古屋タカシマヤゲートタワーモール店、ニュウマン高輪店。

また、メゾン キツネ直営店全店および公式オンラインストアでも販売されます。

*店舗により取り扱い商品が異なる

さらに、専用アプリ「CASETiFY Colab」からも購入可能。最新コラボ情報の確認やスムーズな購入手続きが行えます。

おしゃれなテックアイテムで毎日を彩ろう

Maison Kitsunéらしい洗練されたデザインとCASETiFYの機能性が融合した今回のコレクションは、日常をもっと楽しく彩ってくれるアイテムばかり♡

スマホケースからテックアクセサリーまで幅広く揃うため、自分らしい組み合わせを見つける楽しさも魅力です。

ファッション感覚でテックアイテムを取り入れたい方は、ぜひこの機会に春夏限定コレクションをチェックしてみてください。