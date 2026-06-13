「娘がいない！」帰り道で幼い娘を見失ってしまった!? 慌てる父親にかかってきた電話／夫ですが会社辞めました【傑作選】〜葉月家の場合〜
▶『夫ですが会社辞めました』葉月家のエピソードをまとめ読み
会社を辞めた夫と大黒柱妻、家庭を顧みない夫と手のかかる娘に悩まされる妻、不機嫌で家族を支配する夫に苦しむ妻…。自然豊かな葉山で暮らすそれぞれの家族は、様々な思いを抱えながら、一歩一歩前に進んでいきます。
神奈川県葉山町在住の漫画家・とげとげ。さんが、ご自身の体験や周囲の方々への取材をもとに、現代を生きる夫婦や家族の在り方を丁寧に描く『夫ですが会社辞めました』。その中でも特に人気の高い葉月家のエピソードを再構成してお届けします。
第二子を妊娠中の香代は、切迫早産の診断で急遽入院することになってしまいました。香代は気分屋ですぐ怒り出す圭太に娘のユイをまかせることが心配で自分の母親を呼ぶことを提案します。
圭太は香代の提案を断り、自分ひとりでユイの世話と家事をやることを決意します。ユイにも香代の入院中はふたりで頑張ろうと話します。
しかし、母親を恋しがってなかなか寝付けずグズるユイに、思わず大声で怒鳴ってしまうなど、圭太にとっては先が思いやられる入院初日だったのでした…。
ユイの行動にイライラし、ついつい頭ごなしに叱りつけていた圭太でしたが、岡田パパのひとことでユイの気持ちに気づくことができました。自分のやるべきことで頭がいっぱいになってしまうと、子どもの表情や行動の理由を見落としてしまうこと、どうしてもありますよね…。
著＝とげとげ。