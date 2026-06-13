「私、ADHDだから」周りが配慮するのは当たり前なの？「どんな事情であれ」上司に諭され、一同ハッ

今回は、B子さんから聞いたエピソードをご紹介します。「私、ADHDだから」が口癖の同僚・A美に、職場の空気が凍りついた瞬間がありました。特性を理由に配慮を求めつつ、周囲への気遣いを欠く同僚の姿に積もる不満。上司が放った、チームのあり方を変える〈ある一言〉とは──。

「私、ADHDだから」

職場の同僚A美は、ミスや遅刻が続くと「私、ADHDだから」「HSPだから仕方ないんだよね」と口にする人でした。

締切に遅れても、

「特性上、時間管理が苦手で～」

機嫌が悪い日には、

「刺激に敏感だから、今日はちょっと無理かも」

さらには、自分の仕事を周囲に頼みながら、

「普通の人にはわからないと思うけど、こういうの本当にしんどいんだよね」

と、当然のようにフォローを求めてきます。

当初、周囲は「そういう特性があるなら大変なんだろうな」と、できる限りフォローしてきました。

ある時

しかしある日、

「病院には通っているの？」

と、別の同僚が何気なく尋ねたところ、A美は

「え？ 診断とかは受けてないよ？ SNSとかネットを見て、絶対そうだと思って～」

と、答えたのです。

もちろん、とてもデリケートな問題であることは承知しています。

病院へ行くこと自体、ハードルが高い人も多いでしょう。

診断がないからといって、本人の生きづらさが嘘になるわけではありません。

ただ、職場のメンバーが少し戸惑っていたのは、診断の有無そのものよりも、「自分の大変さを理由に、周囲への配慮やチームのルールを少しおろそかにしてしまっているのでは？」と感じられた点にありました。

「繊細な人」

A美は繊細さを主張する一方で、他人のミスには厳しく、容姿いじりのような発言をするなど、無神経な発言をすることも少なくありませんでした。

その一方で、自分が少し注意されると不機嫌になったり、逆ギレしたりするのです。

遅刻や締切破りを指摘されると、

「普通の会社じゃ、生きづらいんだよね」

などと発言するときもありました。

お互いにサポートし合うことは大切ですが、一方だけが配慮を求め、チームとしての思いやりが二の次になってしまうと、どうしても周囲の心にモヤモヤが溜まってしまいます。