6月14日（日）よる10時30分より第10話（最終話）を放送 日本テレビ系日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』。

ヒロイン・桃子を演じた仁村紗和をはじめ、映里役の長濱ねる、桃子の姉・杏子役の入山法子、風見診療所院長役のでんでん、風見診療所看護師・美香役のみりちゃむといった、桃子を取り巻く魅力的なキャラクターを演じたキャスト陣も続々とクランクアップを迎えた。

過酷な展開も多い物語の中で、ほっこりする診療所のシーンで多くの視聴者の癒しとなった風見と美香を演じたでんでん、みりちゃむは揃ってクランクアップ。仁村から花束を受け取ったみりちゃむは、「私はドラマをちゃんとやらせていただくのは2、3回目くらいでまだまだひよっこだったのですが、たくさん支えていただいて。特に診療所メンバーの2人にはすごく支えていただいて、すごく楽しくできました。ありがとうございました」とコメント。

でんでんは花束を渡すため駆け付けた志尊淳の姿に嬉しそうな笑顔。「どうもありがとうございました。本当にね、やり残したことは何もありませんね（笑）。もう思う存分楽しませていただきました。本当に楽しい現場だったな。まだまだまだ跳ねたい、跳びたい気持ちです。皆さん、本当にありがとうございました！お礼の言葉が見当たらないくらい、本当にありがとうございました」と撮了を惜しむコメントで締めくくった。

仁村とのシーンに「本当の姉妹みたい！」とSNSで絶賛の声が上がっていた桃子の姉・杏子役を演じた入山のクランクアップは、仁村の「ありがとうございましたー！」という元気な声とハグで祝福！入山は「お疲れ様でした。ありがとうございました。優しい物語の一員になれてとても幸せでした。なんか…ぐっときてます今…。本当にありがとうございました。またどこかでお願いします」と現場の余韻をかみしめながら笑顔を見せた。

恋のライバルを経て桃子の友人となった映里役の長濱は、今回韓国語にも挑戦。「お疲れ様でした。今回は韓国ロケもあったり、本当に貴重な体験をさせていただきました。にむにむ（仁村）とは2回目の共演ですごく嬉しかったので、もっと力になれたらよかったなという気持ちもありますが、とても楽しかったです。暑いと思いますが無事にオールアップできるのを祈っています。ありがとうございました！」と語り、親交の深い仁村とクランクアップの喜びを分かち合っていた。

王道ラブストーリーのヒロインに初挑戦した仁村は、志尊から花束を受け取り、固い握手を交わしてクランクアップ！拍手を受けて感極まり「始まったら終わるんですね。あっという間の3か月間で…この短い間でジェットコースターのように感情が動いて、それについていくのに必死で、キャストの皆さん、スタッフの皆さんに支えられ、励まされた3か月間でした。そうやって悩みながらもしっかり向き合って頑張ったなと思える3か月でした。きっとまた会いたくなると思います。またどこかで会いましょう！ありがとうございました」と時折涙をぬぐい、声を詰まらせながらも桃子として駆け抜けた日々を振り返った。

最終話 あらすじ・予告動画も公開中：https://www.ntv.co.jp/10kaikitte/story/

■ストーリー

幼い頃に日本人の両親を失い、韓国有数の財閥の養子となった青年 キム・ミンソク／青木照（志尊淳）。

後継者と目されていたが、養父の死後、失脚。韓国の家を追い出される事態に。

悲しみに暮れながらも、23年ぶりに日本にやってきた。

幼い頃に父親を事故で亡くし、その経験から、貧しさを乗り越え医師となった河瀬桃子（仁村紗和）。

自分と同じ悲しい想いは誰にもさせない…その信念のもと日々懸命に命と向き合っている。

そして、日本で出会うミンソクと桃子。

が、この時、二人は知らなかった。子どもの頃、二人はとある場所で出会っていたことを。

『10回切って倒れない木はない』 ＝どんなに難しいことでも、何度も挑戦し続ければ必ず成功することができる、という韓国のことわざ。

この言葉が二人を繋いでいたことを…。

その事実に気付かないまま、23年の時を超え、国の壁も越えて、二人は惹かれ合っていく。

しかし、予想だにしない試練が次々と降りかかるのだった…

困難な状況に陥りながらも、迷いながらも、諦めずに立ち向かっていく波瀾万丈な純愛ラブストーリー。

■番組概要

『10回切って倒れない木はない』

2026年4月期日曜ドラマ 毎週日曜よる10時30分から放送

企画：秋元康

脚本：川粼いづみ 松島瑠璃子

主題歌：AI「It’s You」（EMI Records/UNIVERSAL MUSIC）

音楽：はらかなこ

演出：小室直子 内田秀実

チーフプロデューサー：松本京子

プロデューサー：島ノ江衣未 本多繁勝

制作協力：AX-ON

製作著作：日本テレビ

番組公式ホームページ：https://www.ntv.co.jp/10kaikitte/

TVer：https://tver.jp/series/srv7am36zd

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