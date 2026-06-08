世界の料理を70種類を食べ尽くし！ 2026年5月14日オープン 「くら寿司メモリアル店 なんば千日前」

2025年開幕からたくさんの来場者を魅了し、閉幕した「大阪・関西万博」。万博会場でも”超予約困難店”となった、日本を代表する回転寿司「くら寿司」。万博会場ならではの世界の料理を、70か国の代表料理を再現しています。 2026年5月14日「くら寿司メモリアル店 なんば千日前」としてオープンしたので、紹介していきます。

くら寿司メモリアル店 なんば千日前

持続可能な資材の継承、「くら寿司 大阪・関西万博店」使用した資材を一部再活用しております。店内に入ると”レガシーを刻むヒストリーウォール”万博会場の思い出が一気に蘇ります。

ピザーラ贅沢シリーズ新作登場！肉も海鮮も楽しめる極上クォーターピザ

大阪・関西万博店のものを再活用

大阪・関西万博店舗にて展示されていたものを再活用。壁一面には、回転レーンにはかかせない、抗菌寿司カバーとお寿司、万博店舗にて展示されていたものを再活用、カラフルなオブジェに思わず手が伸びてしまいそうです。

コンセプトは、「回転ベルトは、世界を一つに。」

30万人以上が来場した”あの場所”が、様々な箇所を再現し復刻！広々とした店内の広さは、898.07㎡！「くら寿司」の中でも、世界一の広さを誇ります。

テーブルを埋め尽くす世界の料理

世界の料理は70種類。オマーン国の料理「ファラフェル」やチリ共和国の料理「エリソス」に、デンマーク王国の料理「スモーブロー」など、初めて目にするお料理がたくさん！

シンガポール共和国の料理「チリクラブ」

パリっと香ばしい”カニ”を炒めたお料理は、ピリッと辛さと甘さが癖になる味わいで、ビールが飲みたくなりました。

カメルーン共和国の料理「マケロ」

アフリカ料理の特徴の塩に、とうがらし、にんにくで味付けし、スタミナ満点！ふっくらとしたサバに、添えられたきゅうりなどのお野菜がさっぱりとした味わい。

スペイン王国の料理「タコのガリシア風」

柔らかいタコと優しい甘さのじゃがいも、素材の旨みを引き立てるのは、オリーブオイルとパプリカ粉、コース料理のメインとなるお料理が一皿に。

世界の料理&お寿司

「くら寿司メモリアル店 なんば千日前」では、世界の料理をいただきながら、「くら寿司」自慢のお寿司もいただけます。異なる料理の組み合わせは、自分好みのコース仕立てで楽しめます。

人気ナンバー1・熟成まぐろ

こだわりの熟成製法で、まぐろ本来の濃厚な旨みをダイレクトに味わえる「熟成まぐろ」、不動の人気ナンバー1。

はまち

なめらかな口当たりで、とろけゆく脂が口の中いっぱいに広がる「はまち」。ボリューム満点で食べ応えがあり、必ず食べておきたい、お気に入りのメニューです。

大葉松いか

もっちりと弾力のある食感、いかの素材本来の優しい甘さと旨みが噛むごとに広がります。大葉の風味が爽やかな一皿。

お寿司といえば「特製茶碗蒸し」

「くら寿司」でのお楽しみ♪充実したサイドメニュー、ぷるぷる・なめらかな食感の「特製茶碗蒸し」。お出汁の風味を存分に楽しめるよう、あえて具材は控えめにしており、風味豊かな味わいは、食べると思わず笑みがこぼれます。

天然だしうどん

「くら寿司」では、汁物やうどんなどに使用する出汁は、毎日各店舗にて取るこだわり。昆布や煮干しなどの旨味が詰まった「天然だしうどん」、もちもちのうどんと素材が生かされたお出汁は、飲み干したくなる美味しさ。

廃棄プラスチックを再利用したレジカウンター

レジカウンターには、ペットボトルキャップや、廃棄プラスチックを再利用。「SDGs」達成への貢献として、環境に配慮した取り組みにも参加しており、お食事が終わった後もこれからの未来への意識が高まりました。

世界の料理は、テイクアウト可能

難波駅からも近い「くら寿司メモリアル店 なんば千日前」。6大陸の料理が詰まった「世界の料理 6大陸セット」は、オフィスやホームパーティなどでも大活躍！

ティータイムや手土産にぴったり

5カ国のスイーツが詰まった「世界のスイーツ バラエティーセット」。カタール国やウルグアイ東方共和国など、現地でしが味わえないスイーツと一緒に特別なティータイム♪

くら寿司広報・IR本部 広報部 岡本 愛理さん

大阪・関西万博のレガシーを受け継ぎ、あの感動を再び味わえる場所として、2026年5月14日OPEN「くら寿司メモリアル店 なんば千日前」へ是非、足を運んでみてくださいね。

くら寿司メモリアル店 なんば千日前

2026年5月14日オープン

大阪府大阪市中央区千日前2-8-4延田ビル3F

営業時間 11:00～24:00

※ご予約は公式HPから可能

・世界の料理：310円

※回転レーンに流れている世界の料理は、300円にて提供

・にぎり：150円～

・天然だしうどん：280円

・特製茶碗蒸し：280円

※時期により茶碗蒸しの中の具材が異なります。

・世界の料理 6大陸セット：1,980円

（チリクラブ・ミクロネシアンチキン・ファラフェル・エンサラダデフェリア・タリアータ・マケロ）

・世界のスイーツ バラエティーセット：1,650円

（ルカイマット・アルファフォーレス・月餅）

※はちみつ使用・エッグタルト・カヌレ