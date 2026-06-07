大大大大大当たりーーーッッ♡【マクドナルド】の「どデカメニュー」をチェック

【マクドナルド】では、今年もインパクト抜群な「どデカメニュー」を発売。2019年の初登場時から約6年ぶりに復活した昨年は、SNSでも注目が集まり、どの店舗でも売り切れが続出するほどの人気ぶりでした。そこで今回は、今年こそ食べたい！ 期間限定の巨大メニューをチェックしていきます。

ドリンクはMサイズの約2倍！

5月20日より販売中の「グランドコーク」は、Mサイズの約2倍の量が楽しめる期間限定のドリンク。グランドサイズの対象ドリンクは、「コカ・コーラ」のみかと思いきや、ほかにも、「コカ・コーラ ゼロ」「スプライト」「ファンタグレープ」「ファンタメロン」「Qoo白ぶどう」「爽健美茶」も対象ドリンクとなっています。

飲み応えにも価格にも大満足

Mサイズの2倍量が楽しめるグランドサイズは、暑い日の水分補給にもぴったり。グランドサイズのカップにドリンクがたっぷりと入っているので、ゴクゴク飲めそうです。価格は店舗によって異なるものの\440（税込）からで、対象ドリンクのMサイズが\290（税込）からであることを踏まえると、約\140もお得に楽しめます。

大人気のポテトもグランドサイズに

大人気の「マックフライポテト®」をたっぷり食べたいときは、今だけの「グランドフライ」がおすすめ！ 内容量は、なんとMサイズの約1.7倍。一度食べ出したら止まらないという人も多い、マックのポテトを心ゆくまで楽しめる夢のような商品です。筆者もグランドフライをさっそく食べましたが、子どもたちと分けても満足感のある食べ応えでした。

バリューセットでもグランドサイズを楽しもう

お腹いっぱい食べたいときには、バリューセットのドリンクとポテトをグランドセットに変更することも可能です。サイズ変更にかかる追加料金は、ポテトとドリンク合わせて200円とお得感があるので、この機会に頼んでみるのもいいかも。普段のメニューでは体験できないボリュームは、一度試してみる価値アリです。

Lサイズ超えの「どデカメニュー」が楽しめるのは、6月中旬まで。終売が少しずつ近づいてきているため、まだ食べていない人は要チェックです！ 今だけのインパクトとボリュームを、ぜひお近くの【マクドナルド】で楽しんで。

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※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる