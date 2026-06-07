【漢字クイズ】「一縷」はなんて読む？読めたら自慢できる難読漢字
日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？
「一縷」はなんて読む？
「一」は簡単な字ですが、問題は「縷」のほう。
こんな漢字見たことない、という方も多いのではないでしょうか。
いったい、なんと読むのかわかりますか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「いちる」でした！
一縷とは、一本の糸すじ、もしくはそのように細いものを指します。この意味から転じて、ごくわずかであること、一筋のもの、といった意味もありますよ。
一般的には「一縷（いちる）の望み」などと使われています。「縷」という漢字一字での意味は、細い糸、糸すじといったもの。
そこに「一」が添えられることで、ただ一つ、ごくわずかといった様子が強調されていますね。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
《参考文献》
・『デジタル大辞泉』（小学館）
・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）
・『日本大百科全書』（小学館）
ライター Ray WEB編集部