【漢字クイズ】「一縷」はなんて読む？読めたら自慢できる難読漢字

日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？

「一縷」はなんて読む？ 「一」は簡単な字ですが、問題は「縷」のほう。 こんな漢字見たことない、という方も多いのではないでしょうか。 いったい、なんと読むのかわかりますか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は、「いちる」でした！ 一縷とは、一本の糸すじ、もしくはそのように細いものを指します。この意味から転じて、ごくわずかであること、一筋のもの、といった意味もありますよ。 一般的には「一縷（いちる）の望み」などと使われています。「縷」という漢字一字での意味は、細い糸、糸すじといったもの。 そこに「一」が添えられることで、ただ一つ、ごくわずかといった様子が強調されていますね。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》 ・『デジタル大辞泉』（小学館）

・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）

・『日本大百科全書』（小学館）

ライター Ray WEB編集部