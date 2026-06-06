マイメロディ＆クロミが森の妖精に♡ザボディショップ限定コラボが登場

ザボディショップから、サンリオの人気キャラクター「マイメロディ」と「クロミ」との特別なコラボレーションが登場♡2026年6月4日（木）より、“森の妖精”をテーマにした限定デザインパッケージのボディケアアイテムが発売されます。さらに、限定グッズがもらえるキャンペーンやSNS企画、渋谷店限定のウィンドウディスプレイも実施。可愛さとサステナブルなメッセージが詰まった注目コラボをご紹介します♪

森の妖精になった限定デザイン♡

今回のコラボでは、マイメロディとクロミが“森の妖精”として登場。

ザボディショップが大切にする「豊かで持続可能な地球環境へとつながる変化をもたらす」というメッセージを、キュートなオリジナルデザインで表現しています。

ストロベリーやピンクグレープフルーツ、モリンガなど人気の香りを楽しめるボディケアアイテムが、限定パッケージでラインナップ。

見た目の可愛さはもちろん、ギフトにもぴったりなアイテムが揃います♡

フローラノーティス ジルスチュアート「クリアネロリ」限定コレクションで涼やかな夏時間を

限定デザインのボディケアアイテム

シャワージェルST／PG／MO

価格：1,980円(税込)

香り：ストロベリー／ピンクグレープフルーツ／モリンガ

ボディヨーグルトST／PG／MO

価格：2,970円(税込)

香り：ストロベリー／ピンクグレープフルーツ／モリンガ

ミニボディケアギフトST／PG／MO

価格：2,255円(税込)

香り：ストロベリー／ピンクグレープフルーツ／モリンガ

セット内容：シャワージェル60mL/ボディバター50mL

※シャワージェル60mLとボディバター50mLはギフトセットのみでの販売となり、単品での販売はございません。

プレゼント企画やSNSキャンペーンも

リフィルボトルセット(ボトル＆ポンプ)

価格：715円(税込)

キャンペーン期間は2026年6月4日（木）～8月31日（月）。

期間中は、リフィルボトルセット（ボトル＆ポンプ／715円税込）の購入で限定ステッカーをプレゼント。

シールになるバッグチャーム

限定デザインミニバッグ

再生アルミ スプーン＆スパチュラ

また、コラボ商品購入者には数量限定でバッグチャームやミニバッグ、再生アルミ製のスプーン＆スパチュラなどのノベルティも用意されています。

さらに、Instagram・Xでは限定ARを使ったSNS投稿キャンペーンも開催。

応募期間は2026年6月4日（木）10:00～8月18日（火）23:59で、抽選でミニボディケアギフトPGが当たります。

※ステッカー・ノベルティはご用意した数がなくなり次第終了いたします。

※店舗により実施内容が異なる場合があります。

可愛さとサステナブルを楽しむ特別コラボ♡

マイメロディとクロミが森の妖精になったザボディショップの限定コラボは、可愛いだけでなく環境への想いも込められた特別な企画。

ボディケアアイテムはもちろん、限定ノベルティやSNSキャンペーンなど楽しみが盛りだくさんです♡

2026年6月4日（木）から8月31日（月）までの期間限定開催なので、マイメロディ＆クロミファンはもちろん、ボディケア好きの方もぜひチェックしてみてください♪