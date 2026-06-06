「この夏大活躍の予感です！」GUでいまゲットしたいセールアイテム3選《6月11日まで》

トレンドのスタイルがお手頃価格で叶う「GU（ジーユー）」。2026年6月5日から11日まで、GUの一部アイテムが"アプリ会員限定"の特別価格で販売中です。

その中から、今すぐ使えるアイテムを3つ紹介します。

「見た目がスッキリします」

ティアードフレアスカート

軽くて涼しく、裾の透け感がおしゃれなスカートです。下半身がすっきりと見えるように、上段は広め、下段に向かって狭まるティアードスタイルを採用しています。

公式サイトのクチコミでは「ウエストがゴムになっているので苦しくなく、キレイなシルエットではきやすいです」「スリムに見えてサラサラで着心地も良かったので沢山着ています」「この夏大活躍の予感です！」などと好評です。

6月11日までの特別価格は1990円。

UVカットフルジップパーカ

有害な紫外線を90％以上カットするUVカット機能付きのパーカです。薄手でさらっとした肌ざわりの素材を使用。接触冷感機能付きなので、暑い季節に活躍します。

公式サイトのクチコミでは、「丈が短めでボトムと被らないので見た目がスッキリします」「さらっとしていて着やすいです」といった声が寄せられています。

6月11日までの特別価格は1990円。

スウェT（5分袖）

綿とポリエステル混紡の素材を採用し、しわになりにくい仕様のTシャツです。オーバーサイズで1枚着はもちろん、ロングTシャツやシャツとの重ね着もできるためオールシーズンで活躍します。

メンズサイズ展開のユニセックスアイテムで、女性にも好評です。公式サイトのクチコミでは、「1枚でサラッと着れるし着心地もいいです」「出したくない二の腕が隠れるのでお気に入りです」「シンプルなので合わせやすいし、スカートでもパンツでもいけるので重宝してます」といった声が寄せられています。

6月11日までの特別価格は990円。

※画像は公式サイトより

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）