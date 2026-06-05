大阪・あべのハルカス＆『名探偵コナン』コラボ発表にファン歓喜「漢字表記が!!!」「キャッチフレーズがエモい…！」
あべのハルカスの展望台「ハルカス300」は7月24日から11月29日（日）まで、人気テレビアニメ『名探偵コナン』放送30周年記念のコラボレーションイベントを開催する。
【画像】「漢字表記が!!!」あべのハルカス＆名探偵コナンコラボイベントキービジュアル
タイトルは「ハルカス300×名探偵コナン 衝空の晴天台（ハルカス）」。同イベントでは、『名探偵コナン』の、大阪・関西を舞台にした印象的なエピソードの振り返り展示や、西の名探偵・服部平次と平次の幼馴染である遠山和葉の恋物語を振り返る特別展示などが行われる。展望台全体をコナンの世界観に染め、地上約300メートルからの絶景とともに『名探偵コナン』の世界に浸る特別な空間を楽しめる。
なお、詳細については後日発表。
ネットでは「ついにハルカスにも漢字表記が!!!」「キャッチフレーズがエモい…！」「わーい、コラボ嬉しい」といった喜びの声が寄せられている。
【画像】「漢字表記が!!!」あべのハルカス＆名探偵コナンコラボイベントキービジュアル
タイトルは「ハルカス300×名探偵コナン 衝空の晴天台（ハルカス）」。同イベントでは、『名探偵コナン』の、大阪・関西を舞台にした印象的なエピソードの振り返り展示や、西の名探偵・服部平次と平次の幼馴染である遠山和葉の恋物語を振り返る特別展示などが行われる。展望台全体をコナンの世界観に染め、地上約300メートルからの絶景とともに『名探偵コナン』の世界に浸る特別な空間を楽しめる。
なお、詳細については後日発表。
ネットでは「ついにハルカスにも漢字表記が!!!」「キャッチフレーズがエモい…！」「わーい、コラボ嬉しい」といった喜びの声が寄せられている。
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