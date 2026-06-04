西日本で雨エリア拡大 九州は雨脚強まる所も

きょうは九州北部、中国、近畿地方で梅雨入りの発表がありました。九州北部は平年並み、中国、近畿は平年より2日早い発表です。

【CGで見る】熱帯低気圧が近づく見込み 全国の週間天気予報

きょうは梅雨前線の影響で、西日本で雨が降り、九州は雨脚が強まるでしょう。四国は本降りの雨の時間が長く、中国地方や近畿は所々で雨が降る見込みです。



関東など東日本は雲が多くなります。多少日差しが出ますが、局地的ににわか雨がある変わりやすい天気になります。

きょうの各地の予想最高気温です。

札幌 :24℃ 釧路 :16℃

青森 :23℃ 盛岡 :24℃

仙台 :23℃ 新潟 :28℃

長野 :25℃ 金沢 :26℃

名古屋:26℃ 東京 :24℃

大阪 :29℃ 岡山 :28℃

広島 :25℃ 松江 :26℃

高知 :27℃ 福岡 :24℃

鹿児島:25℃ 那覇 :30℃

週末以降は列島に再び熱帯低気圧が北上

週末から週明けにかけては、熱帯低気圧が本州付近に近づく見込みです。西日本では日曜日に太平洋側を中心に大雨のおそれがあり、東日本も日曜日後半から週明けにかけて激しい雨の降る所があるでしょう。



まだ、熱帯低気圧が近づくタイミングが定まっていないため、今後の情報にご注意ください。