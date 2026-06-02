5月31日、嵐が、東京ドームでラストライブツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026 『We are ARASHI』」の千秋楽公演をおこない、多くのファンを熱狂させた。同公演をもってグループ活動は終了したが、松本潤の“プライベート”に注目が集まっている。

嵐は、3月の北海道公演から今回の東京ドーム公演まで約2カ月にわたって5大ドームツアーを開催。最終日の東京ドーム公演は大きな盛り上がりを見せた。

「3時間半にわたって全33曲を歌唱しました。ライブの模様は映像配信サービス『FAMILY CLUB online』で生配信され、X上でも嵐に関連したワードがトレンド入り。ライブのセットリストは、嵐の全盛期といえる2000年代後半から2010年代の楽曲が多く、SNSでは、演出を手がけた松本さんを労う声があがっています」（スポーツ紙記者）

1999年のCDデビューから約26年間の歴史にピリオドが打たれた。5人はそれぞれ活動していくが、Xでは

《嵐も区切りが付いたことやしあとは松潤が井上真央との結婚発表してくれるのを待つのみ》

《嵐終わってしまったし松潤の井上真央は結婚するのかしら》

など、松本と女優の井上真央を想起する声が見受けられる。

松本と井上は2005年に放送されたドラマ『花より男子』シリーズ（TBS系）で共演し、恋人役を演じた。2人の関係が注目されたのには理由がある。

「2014年の『FRIDAY』で、松本さんと井上さんが焼き肉店で密会していることを報じられて以降、複数のメディアで結婚が近いと伝えられてきました。人気ドラマで恋人役を演じたこともあり、2人の交際説を支持するファンも多かったです。

ただ、井上さんは、2024年のバラエティ番組『さんまのまんま』（フジテレビ系）で、『ネットでは何回も結婚しかけてるんですけど、なにもないんですよ』と、松本さんの名前は出さなかったものの、結婚について否定しました。それでも、松本さん、井上さんともに独身同士であり、嵐の活動終了というタイミングで、SNSでは、再び2人のゴールインを期待する声があがっているのです」（芸能記者）

約12年間にわたって、熱愛が取りざたされてきた2人だが、最近はテレビ番組での扱いに変化が見られるという。

「交際報道以降、松本さんや嵐メンバーが出演したバラエティ番組で『花より男子』の映像を紹介するとき、主演の井上さんの映像が使われないことが多く、ファンの間で共演シーンが“タブー”になりつつあることが懸念されていました。しかし、2025年7月に松本さんがSnow Manのバラエティ番組『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系）に出演した際、『花より男子』の映像が流れたのですが、松本さんと井上さんが抱き合うシーンが映ったのです。

本人が熱愛相手との“アツアツシーン”を観賞することに驚くファンも多かったです。くしくも、活動終了翌日の6月1日のバラエティ番組『プロフェッショナルランキング』（TBS系）でも、松本さんと井上さんのシーンが紹介されました。一時期のタブー扱いから、“解禁”するような流れが見られ、ファンの期待も高まっているのかもしれません」（同前）

嵐では、二宮和也、櫻井翔、相葉雅紀が結婚し、松本と大野智が独身となっている。活動終了後、松本のプライベートに動きはあるか。