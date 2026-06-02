イニエスタが監督就任！身を置くクラブは…意外？「なんと！」「いつかヴィッセルに」「40代のうちにバルサ帰還があるかどうか」
UAEのガルフ・ユナイテッドが６月１日、アンドレス・イニエスタが新監督に就任すると発表した。
現在42歳の元スペイン代表MFは、バルセロナで長年活躍した後、2018年夏にヴィッセル神戸に加入。そして2023年夏にUAEのエミレーツ・クラブに移籍すると、１シーズンのみプレーしてユニホームを脱いだ。
そのキャリアは実に華やかだ。バルサ時代にラ・リーガを９回、チャンピオンズリーグを４回制し、神戸ではクラブ史上初タイトルとなる天皇杯優勝に貢献。スペイン代表としては、EURO2008、2010年ワールドカップ、EURO2012とメジャートーナメント３連覇を達成しており、まさにスーパーレジェンドである。
選手引退から２年。最後にプレーした国で監督デビューするイニエスタは、「人生の新たな章を始められて本当に嬉しい。コーチとしての成長を続け、若き才能を心から信じているプロクラブでこれまでの経験を活かしていくための重要な一歩だ。この機会を与えてくれたガルフ・ユナイテッドに心から感謝する。さあ、目標を達成するために全力を尽くす時だ」と意気込みを示した。
今回の発表は大きな注目を集め、SNSには「なんとUAEからキャリアスタートか！」「40代のうちにバルサへの帰還があるかどうか」「いつかヴィッセルの監督をしてもらいたい」「ガルフで良き経験を積んで、バルサやヴィッセル神戸に落とし込んで」といった声が上がっている。
指揮官としてもタイトルに導く存在になれるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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現在42歳の元スペイン代表MFは、バルセロナで長年活躍した後、2018年夏にヴィッセル神戸に加入。そして2023年夏にUAEのエミレーツ・クラブに移籍すると、１シーズンのみプレーしてユニホームを脱いだ。
そのキャリアは実に華やかだ。バルサ時代にラ・リーガを９回、チャンピオンズリーグを４回制し、神戸ではクラブ史上初タイトルとなる天皇杯優勝に貢献。スペイン代表としては、EURO2008、2010年ワールドカップ、EURO2012とメジャートーナメント３連覇を達成しており、まさにスーパーレジェンドである。
選手引退から２年。最後にプレーした国で監督デビューするイニエスタは、「人生の新たな章を始められて本当に嬉しい。コーチとしての成長を続け、若き才能を心から信じているプロクラブでこれまでの経験を活かしていくための重要な一歩だ。この機会を与えてくれたガルフ・ユナイテッドに心から感謝する。さあ、目標を達成するために全力を尽くす時だ」と意気込みを示した。
今回の発表は大きな注目を集め、SNSには「なんとUAEからキャリアスタートか！」「40代のうちにバルサへの帰還があるかどうか」「いつかヴィッセルの監督をしてもらいたい」「ガルフで良き経験を積んで、バルサやヴィッセル神戸に落とし込んで」といった声が上がっている。
指揮官としてもタイトルに導く存在になれるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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