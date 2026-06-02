俳優・東出昌大（38）が1日に自身のnoteを更新し、突然の“お知らせ”をした。

東出は「明日、6月2日から7月1日まで、電子機器を使えない生活に入りますので音信不通になります。ですので東出とコンタクトを試みる方は、直接山にいらして下さい」と突然の報告。

山で充実した生活を送るなか「数年前から心のどこかで『この幸せな日々はいつまで続くのだろう』『きっと、いつまでもは続かないのではなかろうか』という、不安というよりも予感に近い感覚があり、『もし社会が変容した際にどうすれば良いのか、その術を私はまだ知らないなぁ』と考えておりました」といい「『知らないことは知りたい。だから、実践せねば』と、1ヶ月間の『プチ被災生活』を実施致します」とした。

「巨大地震発生。電気、水道、ガス、携帯の基地局などのインフラが止まる。公共の力は道路の復旧や行方不明者の捜索などに使われるため、炊き出しなどは来ず、流通も止まっている為、お店も使えない。今ある自宅の備蓄、車に入っているガソリン、チェーンソー、斧、釣竿、鉄砲、五右衛門風呂を駆使して、1ヶ月生活を送る。この生活に妻子は入らず，私と、愛犬シーちゃんで臨みます」と説明し「それでは皆さまお元気で！ではまた〜」と結んでいた。