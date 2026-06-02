台風6号は2日、奄美付近を北寄りに進んだ。3日にかけて暴風域を伴ったまま西日本から東日本の太平洋側に近づく恐れがある。台風の接近により、全国のレジャー施設や店舗が臨時休業を発表した。

千葉の水族館テーマパーク「鴨川シーワールド」は台風6号の影響を鑑み、3日の営業を中止すると発表。「お客様にはご迷惑をお掛けいたしますが、何とぞご理解賜りますよう、宜しくお願い申し上げます」と伝えた。また、前売り入館券等の払い戻し等については払い戻しを行うとした。

今年2月に東京・よみうりランド内にオープンしたポケモン初の屋外常設施「ポケパーク カントー」は、3日の営業について「終日臨時休園」とした。

静岡の「あわしまマリンパーク」は、3日の営業について「安全確保を優先するため午前臨時休園とさせて頂きます」と報告。「午後12時から開園予定になります」と短縮営業とする方針を示した。

栃木の「那須どうぶつ王国」は、3日に開催予定だった「ドリームディ・アット・ザ・ズー」を延期すると発表。「ご来場いただくお客様の安全を最優先に考慮し、誠に残念ながら今回のイベントを延期とさせていただくこととなりました」とした。

影響は芸能界にも及び、お笑いコンビ「アンジャッシュ」の冠番組「白黒アンジャッシュ」（火曜後10・00）は、3日に予定していた観覧収録の中止を発表。演歌歌手・市川由紀乃は3日午後2時からユアエルム成田でイベントを開催予定だったが、「お客様の安全を最優先に考え、延期とさせていただくこととなりました」とした。アイドルグループ「つばきファクトリー」は3日に東京・池袋のサンシャインシティ噴水広場で開催予定だった14枚目シングルの発売記念イベントを「考慮の上」中止とした。

台風6号について気象庁は、危険な場所から全員の避難を呼びかける「レベル4危険警報」を各地で出す可能性があるとし、警戒を求めている。