あらゆるギャンブルに精通し、どんな場面でも貪欲に勝ちを狙う男・じゃい。馬券でマンションを買ったという芸能界屈指のギャンブラーが、人生を勝ち抜く極意を教えます。

【今週のお悩み・第212回】競馬サイトのAI予想も増えました。精度も上がっているようです。私はデータ整理などで重宝しています。じゃいさんがAIを予想に使っている場合はどう活用しているのか教えてください。



＊ ＊ ＊

ダービーはロブチェンが2冠目達成！ 朝日杯入れたら3冠で、順調なら菊花賞も勝つと思います。お父さんのワールドプレミアも勝ってるし。というか、素直にバケモノ級だと思います。ここまで強いワールドプレミア産駒は見たことがないし。ブラックタイド産駒のキタサンブラックの活躍以上の衝撃。私の馬券はてんでダメでしたが、それでも競馬は楽しいですね。

では質問へ。

今はAIの時代ですね。将棋ももはやプロの棋士でもAIには勝てません。僕の周りでもチャットGPTを活用してる人が多いです。AI画像とか簡単に作れちゃうのには感心してしまいます。今の時代を上手に生きる為には、AIを有効的に使うことが不可欠なのかもしれません。そして、競馬の予想もAIの精度が上がっているのですか。今は麻雀でもAIを使ってるみたいですね。

まず、人間とAIの違いなのですが、圧倒的に処理速度が違う。将棋のAIは数分で数億手を読むことが出来る。こんなのは人間には不可能。そして、AIは感情がない。怖さもなければ欲もない。熱くなることも、ムキになることもない。落ち込むことも、悲しむこともない。

ギャンブルはメンタルが最も大切なファクターだと謳っているけど、AIはそもそもメンタルがない。これはAIの強みです。人間は必ずミスをする。藤井聡太6冠でさえ、悪手を指す。Mリーガーもミスをしない選手はいません。まあ、チャットGPTはだいぶミスしてそうだけど、ここはまだ完成度は高くないんじゃないかな？ 使ったことないから分からないけど。

ということで、私はAIを使わないんです。細かく言えば、全く使わないということはないとは思う。カーナビは「〇〇に行きたい！」と言えばそこを目的地に設定してくれる。これは使ってる。

競馬の予想では使ったことはありません。AIに質問も相談もしません。

昔「アイ,ロボット」という人工知能ロボットが暴走し、人間を攻撃していくというウィル・スミス主演の映画がありましたが、AIに頼ることにより人間が退化していくのを危惧しています。便利になるにつれ、人間の力が衰えるのを恐れています。

例えば、昔は何十人の電話番号を覚えていましたが、携帯電話、スマホという便利なものが出来て、人の電話番号を覚えることがなくなりました。昔は、地図を見て目的地へのルートを自分で調べていましたが、今はカーナビで楽をしています。おかげで、道を覚えません。



今週のギャンブル格言【便利は人間を退化させる。】





「材料入れたら料理が出てくる、そんな未来はつまらない」

そんなキャッチコピーのCMがありましたが、全く同感です。

AIの進化によって、将棋の対局の放送を見るのも楽しくなったところはありますが、じゃあ仮にAI同士の対局が見たいか？と言われたら違います。人間同士の方が熱いし、ドラマがある。なにより面白いです。

競馬予想もAIに頼りたくはありません。予想の楽しみをAIに奪われたくないです。仮にAIの方が勝てるとしても、やはり自分の導き出した答えを大事にしたいと思っています。自分で考えたいんです。

僕の中で1番のセールスポイントは脳です。逆に他に取り柄がありません。それを使わないで生きることは自分にとっては死を意味します。

極端で意固地な考え方だとは思うので、皆さんはAIを使ってください。良い付き合い方も当然あります。実際、AIで儲かってる人も存在するでしょうが、あまり頼りすぎるのはちょっとお勧めしません。怠惰にならぬよう、自分のスキルを上げるなど、自分を磨いてほしいと思っています。

そっちの方が人生楽しくないですかね？

P.S. お笑いではAIは人間に勝てないと思っています。

☆じゃいさんに相談したい悩み事を募集します！ ペンネーム・性別、相談に必要な情報（年齢や職業など）があればそれも明記し、以下アドレスまで相談内容をメールでお送りください。じゃいさんが「ギャンブル的思考」でアドバイスします！

【jay_sodan@shueisha.co.jp】まで！

じゃい

1972年生まれ、神奈川県出身。97年にお笑いトリオ「インスタントジョンソン」を結成し、ネタ作りを担当。芸能界随一のギャンブラーとして知られ、過去には9370万円の馬券を的中させたことも。『稼ぐメンタル ギャンブルで勝ち続ける「ブレない」心の作り方』（KADOKAWA）など著書も多数。公式YouTube【@jaitube-bigtake】

【画像】じゃいの今週のギャンブル格言

構成・撮影／キンマサタカ