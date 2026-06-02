尾碕真花、オスカー退所をめぐる騒動に言及「信頼関係は完全に失われ、修復は不可能」
俳優の尾碕真花（25）が2日、自身のインスタグラムを更新。オスカープロモーションの退所をめぐる騒動について言及した。
【写真】真っ白な画像を添え…きのう発表した尾碕真花の“退所”コメント（全文）
投稿で、退所報告と同様に真っ白な画像を添えて「ご報告」と題し、「関係者の皆様、そしていつも応援してくださる皆様へ」「本来であれば感謝の言葉のみをお伝えしたいところですが、長期間にわたる協議の経緯を踏まえ、今回の決断に至った理由についてご説明いたします」とつづった。
騒動のいきさつについて、「私は数か月前より退所の意思を伝え、円満な解決を目指してオスカープロモーションとの話し合いを続けてまいりました。しかし、その間、問題解決に向けた具体的な提案や回答はほとんど得られず、一方的な要求や威圧的とも受け取れる対応が繰り返されました」と説明。「また、円満な解決を優先するため、当初希望していた退所時期についても譲歩を重ね、退所時期の延長にも応じてまいりました。しかしながら、その後も建設的な協議は進まず、時間だけが経過していく状況が続きました」とし、「その間、新規の仕事や今後の活動について具体的な見通しを立てることができず、俳優としての活動にも大きな影響が生じました」と伝えた。
その後について「そして最終的に、私として到底容認することのできない犯罪に該当し得る行為が確認されました。この事実により、事務所との信頼関係は完全に失われ、修復は不可能であると判断いたしました」と説明した。
「退所という決断は決して軽いものではありません。約14年間お世話になった事務所への感謝の気持ちは今も変わりません。しかし、自身の人生と将来を守るため、このような決断をせざるを得ませんでした」とし、「この件により、ご迷惑ご心配をおかけした関係者の皆様、そしていつも応援してくださるファンの皆様に、改めて深くお詫び申し上げます。今後ともよろしくお願いいたします」と締めくくった。
騒動についてはきのう6月1日、尾碕が自身のインスタグラムで、真っ白な画像とともにオスカープロモーションを5月31日をもって退所したことを発表。「約14年にわたりお世話になり、さまざまなことを学ばせてくださった事務所の皆様には、感謝の気持ちでいっぱいです。今後の活動につきましては、改めてご報告させていただければと思っております。これからも俳優業をはじめ、より一層邁進してまいりますので、変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。今後ともよろしくお願いいたします」と伝えていた。
しかし同日のその後、オスカープロモーションが公式サイトにて、尾碕について声明を発表。「当社所属タレント尾碕真花に関して」と題し「このたび、当社所属タレントである尾碕真花が、自身のSNSで、当社からの退所を発表いたしました」と発表。「尾碕真花より当社へ一方的に退所の意思が通知されていたことは事実ですが、当社と尾碕真花の専属マネジメント契約は現在も契約期間中であり、また、当社と尾碕真花が専属マネジメント契約の解除に合意した事実もございません」と説明した。
また「当社としましては、尾碕真花が当社の了承なく、退所を発表したことについて極めて遺憾であり、スポンサー様、ご関係者の皆様ならびにファンの皆様には、ご心配をおかけしておりますことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪し、最後に「本件につきましては、当社として適切に対応してまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と締めくくった。
【写真】真っ白な画像を添え…きのう発表した尾碕真花の“退所”コメント（全文）
投稿で、退所報告と同様に真っ白な画像を添えて「ご報告」と題し、「関係者の皆様、そしていつも応援してくださる皆様へ」「本来であれば感謝の言葉のみをお伝えしたいところですが、長期間にわたる協議の経緯を踏まえ、今回の決断に至った理由についてご説明いたします」とつづった。
その後について「そして最終的に、私として到底容認することのできない犯罪に該当し得る行為が確認されました。この事実により、事務所との信頼関係は完全に失われ、修復は不可能であると判断いたしました」と説明した。
「退所という決断は決して軽いものではありません。約14年間お世話になった事務所への感謝の気持ちは今も変わりません。しかし、自身の人生と将来を守るため、このような決断をせざるを得ませんでした」とし、「この件により、ご迷惑ご心配をおかけした関係者の皆様、そしていつも応援してくださるファンの皆様に、改めて深くお詫び申し上げます。今後ともよろしくお願いいたします」と締めくくった。
騒動についてはきのう6月1日、尾碕が自身のインスタグラムで、真っ白な画像とともにオスカープロモーションを5月31日をもって退所したことを発表。「約14年にわたりお世話になり、さまざまなことを学ばせてくださった事務所の皆様には、感謝の気持ちでいっぱいです。今後の活動につきましては、改めてご報告させていただければと思っております。これからも俳優業をはじめ、より一層邁進してまいりますので、変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。今後ともよろしくお願いいたします」と伝えていた。
しかし同日のその後、オスカープロモーションが公式サイトにて、尾碕について声明を発表。「当社所属タレント尾碕真花に関して」と題し「このたび、当社所属タレントである尾碕真花が、自身のSNSで、当社からの退所を発表いたしました」と発表。「尾碕真花より当社へ一方的に退所の意思が通知されていたことは事実ですが、当社と尾碕真花の専属マネジメント契約は現在も契約期間中であり、また、当社と尾碕真花が専属マネジメント契約の解除に合意した事実もございません」と説明した。
また「当社としましては、尾碕真花が当社の了承なく、退所を発表したことについて極めて遺憾であり、スポンサー様、ご関係者の皆様ならびにファンの皆様には、ご心配をおかけしておりますことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪し、最後に「本件につきましては、当社として適切に対応してまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と締めくくった。