◆米大リーグ Ｄバックス―ドジャース（１日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１日（日本時間２日）、敵地・Ｄバックス戦のスタメンに「１番・ＤＨ」で名を連ねた。１０連戦の４戦目。本拠地から舞台を移し、得意の６月初戦で３試合ぶりの１１号に期待がかかる。

投手としては３日（同４日）の同戦に先発予定の大谷。登板２日前となるこの日はブルペン入りして調整した。ロバーツ監督は試合前取材で「水曜日（３日）は打つ」とリアル二刀流出場を明言。開幕から好投を続ける投手としてだけでなく、打者としても一時期の不調を脱しており、指揮官は「メカニクスの面でいくつかのことに確信が持てている状態なのだと思う。ここ最近の中では最もフレッシュに見える。フィールドを広く使おうとする彼の意識が結果につながっている。全ての要素が合わさって好調を生み出しているのだろう」と分析した。

大谷は前回５月２７日（同２８日）の本拠地・ロッキーズ戦では「１番・投手兼ＤＨ」で出場し、６回無安打１失点、７奪三振の好投で５勝目（２敗）を挙げた。規定投球回未到達ながら、防御率０・８２は“隠れメジャー１位”となっている。同戦では打っても初回に菅野智之投手（３６）から先制＆決勝の９号先頭打者弾を放っていた。