トランプ米大統領「交渉決裂しても気にならない、かなり退屈」
トランプ米大統領「交渉決裂しても気にならない、かなり退屈」
トランプ米大統領はCNBCに対し、イランとの交渉が決裂しても「まったく気にならない」と語った。ほぼ同時刻に報じられたABC報道とは真逆のコメントだ。
トランプ氏はここ数日間にわたって行われた米イランの駆け引きを「かなり退屈（boring）」とコメント。正直なところイランが交渉を打ち切ろうがどうでもいい。本当にどうでもいい、まったく気にしていない。原油価格の急騰も気にしていない。
トランプ氏はいつものように態度を二転三転させている。CNBC報道のわずか数時間前にはイランとの交渉は急速なペースで続いているとSNSに投稿したばかりだ。また、CNBCとほぼ同時刻に流れたABC報道では、イランとの交渉は順調で来週中にも合意できる可能性があると発言している。
トランプ米大統領はCNBCに対し、イランとの交渉が決裂しても「まったく気にならない」と語った。ほぼ同時刻に報じられたABC報道とは真逆のコメントだ。
トランプ氏はここ数日間にわたって行われた米イランの駆け引きを「かなり退屈（boring）」とコメント。正直なところイランが交渉を打ち切ろうがどうでもいい。本当にどうでもいい、まったく気にしていない。原油価格の急騰も気にしていない。
トランプ氏はいつものように態度を二転三転させている。CNBC報道のわずか数時間前にはイランとの交渉は急速なペースで続いているとSNSに投稿したばかりだ。また、CNBCとほぼ同時刻に流れたABC報道では、イランとの交渉は順調で来週中にも合意できる可能性があると発言している。