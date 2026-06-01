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ひかつ先生が自身のYouTubeチャンネルで「入院患者が◯◯で窒息…「病院の過失」と言い切れる決定的な理由を解説します。」を公開した。動画では、ある病院で起きた入院患者のパンによる窒息事故を取り上げ、なぜこのケースが「完全に病院の過失」と言い切れるのか、現役医師の視点から事故の背景と決定的な理由を解説している。



動画冒頭、ひかつ先生はニュースで報じられた入院中の女性患者がパンを誤嚥して窒息した医療事故について言及。一般的には高齢者がパンや餅を喉に詰まらせることは珍しくないため、「病院側が100%悪いとは言えないのでは」と考える人もいるかもしれない。しかし、本件についてひかつ先生は「完全にこの病院が悪い」と断言した。



その根拠として挙げたのが、患者の特殊な病状と、事前の申し送り事項の確認漏れである。患者は高次脳機能障害を患っており、食べ物をうまく飲み込むことができない「嚥下障害」を抱えていた。通常、健康な人であれば食べ物が気管に入りそうになっても咳き込んで吐き出すことができるが、嚥下障害の患者にはそれができないため、そのまま窒息に至る危険性が極めて高いと指摘した。



さらに決定的な要因として、転院前の病院から送られた診療情報提供書（紹介状）の存在を挙げた。そこには「食事については、粥や柔らかいものを与えてください」と明確な指示が記されていたにもかかわらず、転院先の病院がこの重要な情報を確認せず、あるいは見落としたままパンを提供してしまったことが最大の過失であると語った。



動画の後半では、自身の臨床経験を交えながら「パンはヤバい」と繰り返し強調。東大病院に勤務していた頃、全身麻酔を用いた手術の翌日には、窒息のリスクを回避するため絶対にパンを提供しなかったというエピソードを披露した。また、泌尿器科医時代に当直で経験した、高齢患者がパンで窒息しかけた凄惨な現場を振り返り、「お粥なら水のようなものだから詰まっても致命傷になりにくいが、パンは一塊になって詰まる」と、病院食におけるパンの恐ろしさを生々しく伝えた。



未然に防ぐことができたはずの悲惨な事故。ひかつ先生は過去の教訓から「パンは出さない」という対策を徹底している病院の事例も紹介し、医療現場における確実な情報共有と、食事提供に伴うリスク管理の重要性を強く訴えかけている。