5月30日、フリーアナウンサーの徳光和夫が、ラジオ番組『徳光和夫 とくモリ！歌謡サタデー』（ニッポン放送）で、読売巨人軍の阿部慎之助前監督の逮捕に言及した。大の巨人ファンで知られる徳光だが、番組内での発言が物議を醸している。

阿部前監督をめぐる騒動は、5月25日の夜に自宅で起きた。

「2人の娘の姉妹げんかを注意したところ、18歳の長女に言い返され、阿部さんが暴力をふるったとして現行犯逮捕。逮捕のきっかけは、長女がAIサービス『Chat GPT』に相談し、児童相談所に連絡した結果、警察が動くことになったと伝えられ、注目を集めました。

翌日、球団側が監督辞任を発表し、阿部さんは会見で涙ながらに謝罪。AIに相談した結果、家庭内のトラブルが逮捕劇につながったことに関して、SNSでもさまざまな議論が交わされています」（スポーツ紙記者）

徳光はラジオでこの騒動に言及。阿部前監督とは、一緒にゴルフをするなどの親交があり、子どもとの関係についても本人から話を聞いていたことを明かした。

「徳光さんは『推測の域を出ないんで、もしかすると失礼にあたるかもしれませんけれども、阿部監督をある程度存じ上げている私としまして、ちょっと話させていただきたい』と前置きを述べた。

続けて、『本当に心のうちはAIというものを憎みたいなと。AIというのは、言ってみればこれまでの似た例を総合いたしまして、シャッフルして答えを出すってことなんでしょ。ですから、きわめて無責任だなっていうふうに思えてならない』と、AIに対する怒りを表明したのです」（芸能記者）

ただ、「AIを憎みたい」発言に関して、Xでは

《問題の本質はAIと関係ないでしょ》

《巨人ファンである前にアナウンサーであるべきなのに、ここまでズレた事を言うようになりましたか》

《巨人にマイナスになることは絶対に「悪」と考えている人ですからね》

など、厳しい声が聞かれていた。

「かねてから、徳光さんは大の巨人ファンであることを公言しており、一連の騒動に関しても、『口論の末、お嬢ちゃんに暴行を働いたという疑いで、疑いだよ。あくまでもこれは』と、暴行の疑いでの逮捕であることを強調してました。

その後、AIについての批判を展開したことから、阿部前監督を擁護しているような印象を受ける人もいたようです。SNSで阿部前監督に同情する意見も少なくないですが、アナウンサーとして、徳光さんの主張が親交のある阿部前監督に偏っていることに疑問を持たれたのでしょう」（前出・芸能記者）

多くのバラエティ番組や情報番組で司会を務めてきた徳光。85歳になったが、現在も仕事は途切れない。ただ、近年はその発言がSNSをざわつかせることも少なくなかった。

「2021年、『浅草キッド』の水道橋博士のYouTubeチャンネルに出演した際、明石家さんまさんについて言及したことがありました。徳光さんは、『この間、お目にかかったとき、本当に若々しかったですね。まだAKBの1人や2人は妊娠させられますよ』と、AKB48を引き合いに出しながらさんまさんを称賛したところ、SNSでセクハラだとして炎上しました。

また、同年に『24時間テレビ』（日本テレビ系）で、東京五輪レスリング女子50キロ級で金メダルを獲得した須崎優衣さんに『結婚されてお子さんが誕生したら、あなたのレスリングや生き方を教えてあげてください』と、声をかけていました。

女性は結婚して、出産するのが当たり前という価値観の押しつけではないかとして、厳しい声があがったのです。たびたび失言をすることから、世間の感覚とのずれが懸念されているようです」（同前）

昭和、平成、令和と、時代が変わるなかでも活躍してきた徳光だが、意識のアップデートも必要か。