【シカゴ＝平沢祐】米大リーグは３１日、各地で行われ、ドジャースの山本はフィリーズ戦で六回途中４安打無失点で５勝目（４敗）を挙げた。

１番指名打者（ＤＨ）で出た大谷は５打数２安打だった。スコアは９―１。ガーディアンズ戦に４番左翼で出たレッドソックスの吉田は七回に勝ち越しの２点適時打を放ち、９―４の勝利に貢献した。アストロズの今井はブルワーズ戦に先発し、６回２失点で３敗目（２勝）を喫した。ホワイトソックスの西田はタイガース戦に９番右翼で出場して２打数１安打。ブルージェイズの岡本はオリオールズ戦に４番三塁で出て２打数無安打だった。

メジャー自己最多に並ぶ、今季初の１０奪三振をマークしたドジャースの山本は「うまくコントロールしきれてはいなかったけど、ボールに強さがあった」と手応えを語った。制球がやや乱れる中、今季から導入され、ストライクとボールを自動判定する「ＡＢＳ（オートメイテッド・ボール・ストライク）チャレンジシステム」が投球を助けた。

一回、１番シュワーバーへの内角低めのツーシームと、３番ハーパーに対する外角低めのカットボールが、それぞれボールと判定された。どちらも追い込んでから投じた、ストライクゾーンギリギリの球。捕手のラッシングがチャレンジを要求すると、ＡＢＳでどちらもストライクに変わり、見逃し三振となった。

「いいところに行っていた感じがしていたので、チャレンジしてくれてよかった」と山本が言えば、ラッシングは「少し救ってあげられてうれしい。彼も落ち着くことができた」と喜んだ。立ち上がりを乗り切ったことで、流れに乗った。

直近２登板はともに７回１失点。この日は５回１／３を無失点で５勝目を飾った。３戦連続で好投し、「今週はすごくいい状態で練習できたのが良かった」と山本。抜群の安定感が、信頼を生んでいる。（ロサンゼルス 帯津智昭）