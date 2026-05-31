章月綾乃が占う“2026年6月の運勢”ランキング！「軌道修正＆自己回復力運」1位に輝くのはどの星座？
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年6月の「軌道修正＆自己回復力運」をランキング形式でご紹介します。1位に輝くのは、どの星座？ そして、あなたの生まれ星座には、どんな幸せが待っているでしょう？
あなたを取り巻く環境もあなた自身の気持ちもガラッと変わっていきそう。これまでのやり方に別れを告げて、新しい道へ進んでいくことになるはず。
ずっと当たり前だったことが消えていく寂しさ、むなしさもありますが、“残したい”“つないでいきたい”思いから、継承者として名乗りを上げる可能性も高め。使命ややりがいを持って、これからを定義して。
メンタル、スタミナは、整えタイム。ちょうどいいを探しましょう。
周囲から再三勧められたやり方、サービスを使ってみる気になるはず。根が真面目で凝り性ですから、分からないことが分かるようになるのが面白く、気付いたら、誰よりも使いこなす達人になれるみたい。先入観を捨てて、いろいろやってみると、可能性が広がるはず。
健康、メンタルは、自己判断は危険です。調子が出ない、頑張れない時はドクターに相談を。正しいケアを求めて。
働き方、暮らし方をガラリと変えるチャンスです。本当に必要なものだけを残して、ほかは潔く手放すなど、ミニマル化も視野に入れていきましょう。
また、二拠点ライフやサイドビジネスなど、やりたいことは全部やる姿勢も貫いて。型を破って、もっと自由に生きるチャンスです。
セルフヒーリング能力も高まりそう。ハーブやスパイス、アロマなど、自然由来のアイテムが心身を整えるのに、一役買うでしょう。
運動の習慣をつける、規則正しく暮らす、自炊中心でセルフコントロールをするなど、満点ライフが送れるでしょう。
不調は隠れた冷えが原因みたい。温めて！
何かを変えるなら、ゼロから思い切ってやり直したいと考えるあなた。しかし、自己流は、ロスや後悔につながることに。
プロや信頼できる友達に相談するのがいいみたい。アドバイスに従うと、効率よく改善が可能に。
一緒にダイエットをしたり、新しい挑戦を始めたりすると、励まし合えて頑張れるはず。
悩みや迷い、つらさなどもシェアをして。気分の浮き沈みは、自分で解決を。
半日オフを取るのが有効。
我慢に我慢を重ねて順調に痩せていても、ある日、プチッと切れて、元の体重よりも増えてしまうような恐れが。
何事もほどほどに。チートデーを作るとよさそう。
やるべきことよりもやりたいことを優先していくと、いい流れに乗れるはず。また、ときめきがパワーの源になりそう。
推し活や趣味に励むだけで元気に過ごせます。
変化よりも安定、繰り返しを望んでいます。せっかくなので、ルーティンをストイックにこなすといいみたい。
頑張り過ぎて、限界を超えやすい点にも、注意が必要です。
やるからには、完璧を目指して、ほんの少しの狂いも許せない気分になりそう。すべてか無かの極端さを捨てていくと、いい感じ。
今月のみずがめ座さんは、回復力はバツグン。睡眠を取るだけでリカバリー可能に。
ちゃんとしようと思っていても、なかなか習慣に結びつかないでしょう。できない自分を責めるよりも、心のままに過ごしていくことが大事。
セルフケアよりもプロの手を借りて。相談も有効です。
今は、調和や整えを考えるよりも、やれることを全部やるつもりで突き進んでいくことが大事。
細かい修正は、7月以降の課題となるはず。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
1位：しし座（7月23日〜8月22日生まれ）運気の変わり目。
あなたを取り巻く環境もあなた自身の気持ちもガラッと変わっていきそう。これまでのやり方に別れを告げて、新しい道へ進んでいくことになるはず。
メンタル、スタミナは、整えタイム。ちょうどいいを探しましょう。
2位：おうし座（4月20日〜5月20日生まれ）重い腰が上がって、やっとスイッチが入りそう。
周囲から再三勧められたやり方、サービスを使ってみる気になるはず。根が真面目で凝り性ですから、分からないことが分かるようになるのが面白く、気付いたら、誰よりも使いこなす達人になれるみたい。先入観を捨てて、いろいろやってみると、可能性が広がるはず。
健康、メンタルは、自己判断は危険です。調子が出ない、頑張れない時はドクターに相談を。正しいケアを求めて。
3位：おとめ座（8月23日〜9月22日生まれ）人生の乗り換えを図れそう。
働き方、暮らし方をガラリと変えるチャンスです。本当に必要なものだけを残して、ほかは潔く手放すなど、ミニマル化も視野に入れていきましょう。
また、二拠点ライフやサイドビジネスなど、やりたいことは全部やる姿勢も貫いて。型を破って、もっと自由に生きるチャンスです。
セルフヒーリング能力も高まりそう。ハーブやスパイス、アロマなど、自然由来のアイテムが心身を整えるのに、一役買うでしょう。
4位：ふたご座（5月21日〜6月21日生まれ）ヘルシー気分が高まって、ダメな自分に終止符を打てそう。
運動の習慣をつける、規則正しく暮らす、自炊中心でセルフコントロールをするなど、満点ライフが送れるでしょう。
不調は隠れた冷えが原因みたい。温めて！
5位：さそり座（10月24日〜11月22日生まれ）部分修正はニガテ。
何かを変えるなら、ゼロから思い切ってやり直したいと考えるあなた。しかし、自己流は、ロスや後悔につながることに。
プロや信頼できる友達に相談するのがいいみたい。アドバイスに従うと、効率よく改善が可能に。
6位：おひつじ座（3月21日〜4月19日生まれ）人を巻き込みましょう。
一緒にダイエットをしたり、新しい挑戦を始めたりすると、励まし合えて頑張れるはず。
悩みや迷い、つらさなどもシェアをして。気分の浮き沈みは、自分で解決を。
半日オフを取るのが有効。
7位：いて座（11月23日〜12月21日生まれ）ストイックに頑張れますが、その分、反動が大きそう。
我慢に我慢を重ねて順調に痩せていても、ある日、プチッと切れて、元の体重よりも増えてしまうような恐れが。
何事もほどほどに。チートデーを作るとよさそう。
8位：うお座（2月19日〜3月20日生まれ）心が望む方向に人生を乗り換えていきましょう。
やるべきことよりもやりたいことを優先していくと、いい流れに乗れるはず。また、ときめきがパワーの源になりそう。
推し活や趣味に励むだけで元気に過ごせます。
9位：てんびん座（9月23日〜10月23日生まれ）現状維持のまま、進みたい気持ちが強いでしょう。
変化よりも安定、繰り返しを望んでいます。せっかくなので、ルーティンをストイックにこなすといいみたい。
頑張り過ぎて、限界を超えやすい点にも、注意が必要です。
10位：みずがめ座（1月20日〜2月18日生まれ）完全主義になっているみたい。
やるからには、完璧を目指して、ほんの少しの狂いも許せない気分になりそう。すべてか無かの極端さを捨てていくと、いい感じ。
今月のみずがめ座さんは、回復力はバツグン。睡眠を取るだけでリカバリー可能に。
11位：やぎ座（12月22日〜1月19日生まれ）自分に甘い1カ月です。
ちゃんとしようと思っていても、なかなか習慣に結びつかないでしょう。できない自分を責めるよりも、心のままに過ごしていくことが大事。
セルフケアよりもプロの手を借りて。相談も有効です。
12位：かに座（6月22日〜7月22日生まれ）前進する力、切り開く力が高まるため、細かいことまで気が回らなくなっています。
今は、調和や整えを考えるよりも、やれることを全部やるつもりで突き進んでいくことが大事。
細かい修正は、7月以降の課題となるはず。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)