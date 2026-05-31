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ガジェット特化のTERUが解説「iPhoneやiPadでもTVが見れる」最新Android TV BOXの神機能

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ニューガジェット三昧」のTERUが、「PIKIV 7 Plusレビュー：iPhone、iPadにも対応の次世代Android TV BOX（アンドロイドTVボックス）が凄い」と題した動画を公開した。動画では、AIテクノロジーとiOS対応という新要素を備えた最新のAndroid TV BOX「PIKIV 7 PLUS」の驚きの機能や使い方を解説している。



TERUは同機を「AIを搭載した令和最新の一台」と評価。これまでのAndroid TV BOXに無かった特長として、動画を見れば見るほどリコメンド機能が強化され、自分の好みに合ったコンテンツが自動的に表示されるAI機能を紹介している。



また、最大の変化としてiOSへの対応を挙げる。従来機はAndroidスマホやタブレットでしかテレビを視聴できなかったが、同機はiPhoneやiPadにも対応。「自分の部屋に帰ってiOSやAndroid問わず、タブレットとかスマホでスポーツ観戦の続きを見れちゃうわけなんです」と、リビングのテレビを家族に譲っても手元の端末でシームレスに視聴できる利便性を強調した。



さらに、他社モデルと比較して「70%小型化」されたコンパクトなボディにも言及。手のひらに収まるサイズ感でありながら、4Kや8Kに対応し、出張や旅行などへの持ち運びにも最適だと語る。動画後半では、専用アプリ「Sea Joy」を導入することで世界15カ国のテレビ番組が過去1週間にさかのぼって視聴できる機能や、「Meet.TV」による多様なVODコンテンツの楽しみ方も実演している。



自宅のテレビだけでなく、手持ちのiPhoneやiPadでも充実した動画コンテンツを自由に楽しみたいユーザーにとって、AI搭載とiOS対応を果たした次世代機は、新たなエンタメ体験を提供する強力な選択肢となる。