「了解しました」は上司にNG!?予想を上回るポジティブ部下に「このくらいの強いメンタルが欲しい」と大反響【作者インタビュー】
【漫画】本編を読む
「オレは帰るから残りの仕事はお前がやっとけ」と命令口調の上司に「了解しました」と返事をした部下。「目上の人には『承知しました』だろうが！言い直せ」と上司が迫ったコハラモトシ(@kohara_motoshi)さんの「パワハラをポジティブに受けとるヤツ」を紹介しよう。部下のポジティブ過ぎるメンタルや解釈に「スカッとする！」「このくらいの強いメンタルが欲しい」など、前向きになれる漫画として人気が集まる。
本作「パワハラをポジティブに受けとるヤツ」は、ひどい暴言を浴びせるパワハラ上司と、強靭なポジティブ思考のメンタルで上司を圧倒するポジティブ社員のやり取りをギャグとして描いた「一発ネタ」を集めた作品だ。
作者のコハラモトシさんは「日ごろから自分にとってプラスになるように捉えたり、前向きに考えたりと意識しています。物事は捉え方次第でよくも悪くもなりますので。この『パワポジ』も『自分ならこう捉える』というのを、ギャグとして表現しました」と本作が生まれたきっかけを語る。
どんな暴言を吐かれても1枚上の受け取り方や顔面で闘うシーンは、思わず爆笑。作者のコハラさんも「批判や反論などの『意見』であれば、今後のためにもしっかり受け取るのですが…、暴言や悪口などの『誹謗中傷』は真面目に受け取る必要がないですからね(笑)」と笑って話す。
ポジティブも行き過ぎるとギャグになる。本作には「ポジティブとかゆうレベルじゃねぇ」「これぐらいのポジティブ思考が欲しい」など、さまざまなコメントが寄せられる。なかでも、予想を上回る思考回路のオチに称賛の声が集まっている。嫌味な上司に心をすり減らしたとき、本作を読んでスカッとして欲しい。
取材協力：コハラモトシ(@kohara_motoshi)
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