「ソフトバンク４−２広島」（３０日、みずほペイペイドーム）

広島の先発・森下暢仁投手は、自己ワーストタイとなる６四死球を与えながらの５回６安打２失点だった。デイリースポーツ評論家の安仁屋宗八氏は、「よく粘った」と評価しつつ次回登板に期待した。

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森下は悪いなりによく粘ったと思う。二回は四球をきっかけにピンチを招いて押し出し四球で同点。勝ち越してもらった直後の三回も柳田に同点弾を浴びた。２者連続三振を奪った後であり、柳田に対しても追い込んでいただけに、もったいない失点となった。

ただ、それでも５回２失点に抑え、先発としての役目は果たした。投球面では真っすぐにキレが出てきたのは収穫だ。あとは変化球の精度。まだストライクとボールがはっきりしているところがあるので、そこを修正できれば、結果はついてくるだろう。次回の登板に期待したい。

ほかに目についたのは八回に登板した辻。上位打線に対し、２三振を奪って３人で片付けた。真っすぐに速さがあるし、腕もよく振れている。同じ左腕の高とともに、今後はより重要な局面でも使っていけそうだ。

打線では４番・坂倉が久しぶりに２安打を打って２打点。３番・菊池も２安打でチャンスをつくった。中軸に当たりが出たのも明るい材料。交流戦開幕５連敗と苦しい状況が続くが、まだまだシーズンも交流戦も先は長い。いい兆しも見えているので、あきらめずに挽回していってほしい。