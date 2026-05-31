「ソフトバンク４−２広島」（３０日、みずほペイペイドーム）

「粘った」という周囲からの評価とは裏腹に広島・森下暢仁投手の表情は険しかった。プロ入り後、自己ワーストタイとなる６四死球を与えながらの５回６安打２失点。「ゾーンで勝負しながらと思っていたけど、カウントを悪くして球数が多くなり、良いテンポで回せなかった。申し訳ないです」と自身の投球を振り返りながら考え込んだ。

最終的に１１０球を投げ込み、毎回走者を背負った。自身４登板ぶりとなる初回無失点で立ち上がったが、二回に２死満塁のピンチを招くと、先頭・正木に直球で同点の押し出し四球を献上。２−１の三回は近藤、栗原を連続三振に斬った後に、柳田に左中間席への一発を被弾し、再び試合を振り出しに戻された。

「四球も多かったし、２死から走者を置いて点を取られてしまった。もったいない」と右腕。前回から投球フォームを微修正して臨んだ登板だった。フォームの感触は「悪くはなかった」と話したが、納得感を得ることはできなかった。

新井監督は「強力な打者が多い」と語る相手打線を前に「粘り強く投げたと思います」と森下を評価した。栗林が右内転筋の肉離れで戦線離脱している今、背番号１８にかかる期待は大きい。浮き出た反省材料を広島に持ち帰り、次回登板で万全の投球を見せる。