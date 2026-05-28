『HIP POP Princess』発・H//PE Princess、ワンオクTaka提供曲「One day」MV公開
Mnetの日韓合同オーディション番組『Unpretty Rapstar：HIP POP Princess』から誕生したグローバルヒップホップグループ・H//PE Princessが、27日に1stミニアルバム『17.7』をリリースした。あわせて、ONE OK ROCKのボーカリスト・Takaが楽曲提供したリードトラック「One day」のミュージックビデオも公開された。
【動画】ワンオクTakaが楽曲提供！H//PE Princess「One day」ミュージックビデオ
ミニアルバムのタイトル『17.7』は、グループ結成当時の平均年齢を表したもの。同作には、オーディション番組内でも披露された「gOOd! (H//PE P ver.)」「DAISY (H//PE P ver.)」に加え、番組でメインプロデューサーも務めた韓国ヒップホップレジェンド・DynamicduoのGaekoが同作のためにプロデュースした新曲「Stolen」、Takaが楽曲提供したリードトラック「One day」、「Hoppin’」の全5曲が収録されている。
初回限定盤Aには28ページのフォトブック、初回限定盤Bには『17.7』のジャケット撮影のメイキング映像やレコーディングの模様を収めたDVDが封入される。
リードトラック「One day」のミュージックビデオは、H//PE Princessにとって初めて日本で撮影された作品。過去と現在の2つの時間軸が交錯しながら展開される、H//PE Princessの始まりの物語となっている。同曲はメンバーも作詞に参加した共作楽曲。“H//PE Princess”というグループが結成されるきっかけとなったオーディションや、メンバー1人ひとりのデビューまでの道のり、新たな一歩を踏み出すことへの思いが込められている。
また、『17.7』のリリースを記念し、デジタルキャンペーンの実施も決定。抽選で応募特典がもらえる楽曲ダウンロードキャンペーン2種が行われる。
さらに、CDに封入される“スペシャルシリアルコード”で応募した人の中から抽選で、6月20日に東京・Zepp Hanedaで開催される特典会へ招待。写真撮影会やサイン会、ハイタッチ会などの特典も用意されている。
【動画】ワンオクTakaが楽曲提供！H//PE Princess「One day」ミュージックビデオ
ミニアルバムのタイトル『17.7』は、グループ結成当時の平均年齢を表したもの。同作には、オーディション番組内でも披露された「gOOd! (H//PE P ver.)」「DAISY (H//PE P ver.)」に加え、番組でメインプロデューサーも務めた韓国ヒップホップレジェンド・DynamicduoのGaekoが同作のためにプロデュースした新曲「Stolen」、Takaが楽曲提供したリードトラック「One day」、「Hoppin’」の全5曲が収録されている。
リードトラック「One day」のミュージックビデオは、H//PE Princessにとって初めて日本で撮影された作品。過去と現在の2つの時間軸が交錯しながら展開される、H//PE Princessの始まりの物語となっている。同曲はメンバーも作詞に参加した共作楽曲。“H//PE Princess”というグループが結成されるきっかけとなったオーディションや、メンバー1人ひとりのデビューまでの道のり、新たな一歩を踏み出すことへの思いが込められている。
また、『17.7』のリリースを記念し、デジタルキャンペーンの実施も決定。抽選で応募特典がもらえる楽曲ダウンロードキャンペーン2種が行われる。
さらに、CDに封入される“スペシャルシリアルコード”で応募した人の中から抽選で、6月20日に東京・Zepp Hanedaで開催される特典会へ招待。写真撮影会やサイン会、ハイタッチ会などの特典も用意されている。