【明日から】ハッピーセット「ちいかわ」第2弾登場！ うさぎやモモンガなど4種を発売前におさらい
「マクドナルド」は、5月15日（金）から、ハッピーセット「ちいかわ」と「へんしん！マクドナルドロボ」を全国の店舗で発売中。今回は、5月29日（金）から提供される第2弾のラインナップをおさらいしよう。
【写真】古本屋もクルー姿に！ 第2弾ラインナップ詳細
■制服のデザインの違いに注目
今回展開されるハッピーセット「ちいかわ」第2弾は、ちいかわの仲間たちが「マクドナルド」のマネージャーやクルーになって登場する3Dフィギュアのペンシルトッパーのおもちゃ全4種がラインナップ。
“マクドナルド クルー”に扮したうさぎと古本屋に加えて、“おもてなしリーダー”姿のモモンガと、“マクドナルド マネージャー”になったシーサーがそろう。
本おもちゃは、制服のデザインの違いに注目して“どんなお仕事をしているのかな？”と考えながら遊ぶことで、さまざまな役割を見分け、仲間が協力し合う大切さを理解する社会性が育まれるという。
なお、第2弾発売日の5月29日（金）は、「マクドナルド」公式アプリで配布される「購入券」を持っている利用者のみが購入可能。1人4個までの個数制限付きで、販売は店頭、モバイルオーダー、ドライブスルーのみとなる。
その他の期間は「購入券」の提示は不要となるが、1グループ1会計4個まで。店頭、モバイルオーダー、ドライブスルー、マックデリバリーサービスのみで販売となる。
詳しい詳細は「マクドナルド」公式ホームページ内のキャンペーンサイトで公開中だ。
■バーガーマンなどが新登場
一方のハッピーセット「へんしん！マクドナルドロボ」第2弾は、「マクドナルド」の店舗や商品が、動物や恐竜などのロボットに変形するおもちゃ4種を用意。
ハンバーガーから変身するロボットのほか、デリバリーバッグは“おとどけサウルス”に、「マクドナルド」店舗はモササウルスに、ドリンクマシーンはウルフ（おおかみ）に“形を変える”遊びが楽しめる。
どのおもちゃも部分と全体の構造に注目することができ、図形や空間の認識が高まるという。チャイルド・ラボ所長の沢井佳子氏は、「変身物語で遊ぶうちに、大きくて有能なものへと変身するイメージが、記憶の中に取り込まれます。」とコメントを寄せている。
■「ほんのハッピーセット」第3弾も展開中
さらに、2026年「ほんのハッピーセット」第3弾として新登場した、好きな箇所にシールを貼って自分だけのオリジナル絵本が作れるシールブック「スイミー」と、スマホで楽しめるデジタルゲーム付きのミニ図鑑「小学館の図鑑NEO運ぶ乗りもの」も引き続き展開される。
【写真】古本屋もクルー姿に！ 第2弾ラインナップ詳細
■制服のデザインの違いに注目
今回展開されるハッピーセット「ちいかわ」第2弾は、ちいかわの仲間たちが「マクドナルド」のマネージャーやクルーになって登場する3Dフィギュアのペンシルトッパーのおもちゃ全4種がラインナップ。
本おもちゃは、制服のデザインの違いに注目して“どんなお仕事をしているのかな？”と考えながら遊ぶことで、さまざまな役割を見分け、仲間が協力し合う大切さを理解する社会性が育まれるという。
なお、第2弾発売日の5月29日（金）は、「マクドナルド」公式アプリで配布される「購入券」を持っている利用者のみが購入可能。1人4個までの個数制限付きで、販売は店頭、モバイルオーダー、ドライブスルーのみとなる。
その他の期間は「購入券」の提示は不要となるが、1グループ1会計4個まで。店頭、モバイルオーダー、ドライブスルー、マックデリバリーサービスのみで販売となる。
詳しい詳細は「マクドナルド」公式ホームページ内のキャンペーンサイトで公開中だ。
■バーガーマンなどが新登場
一方のハッピーセット「へんしん！マクドナルドロボ」第2弾は、「マクドナルド」の店舗や商品が、動物や恐竜などのロボットに変形するおもちゃ4種を用意。
ハンバーガーから変身するロボットのほか、デリバリーバッグは“おとどけサウルス”に、「マクドナルド」店舗はモササウルスに、ドリンクマシーンはウルフ（おおかみ）に“形を変える”遊びが楽しめる。
どのおもちゃも部分と全体の構造に注目することができ、図形や空間の認識が高まるという。チャイルド・ラボ所長の沢井佳子氏は、「変身物語で遊ぶうちに、大きくて有能なものへと変身するイメージが、記憶の中に取り込まれます。」とコメントを寄せている。
■「ほんのハッピーセット」第3弾も展開中
さらに、2026年「ほんのハッピーセット」第3弾として新登場した、好きな箇所にシールを貼って自分だけのオリジナル絵本が作れるシールブック「スイミー」と、スマホで楽しめるデジタルゲーム付きのミニ図鑑「小学館の図鑑NEO運ぶ乗りもの」も引き続き展開される。