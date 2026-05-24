【10回切って倒れない木はない 第7話】映里、ミンソクに再接近 復縁迫る
【モデルプレス＝2026/05/24】俳優の志尊淳が主演を務める日本テレビ系日曜ドラマ「10回切って倒れない木はない」（毎週日曜よる10時30分〜）の第7話が、24日に放送される。
【写真】志尊淳、美女とベッドで寄り添う
本作は、幼い頃に日本人の両親を失い、韓国有数の財閥の養子となった青年キム・ミンソク／青木照（志尊）と、幼い頃に父親を事故で亡くし、貧しさを乗り越えて医師となった河瀬桃子（仁村紗和）の波瀾万丈な純愛ラブストーリー。秋元康氏が企画を手がけ、日本と韓国を舞台に、困難に立ち向かう男女の姿を描く。
「10回切っても倒れない木はある。全部が思い通りにいくわけない」――。理想のホテルの実現を夢見る韓国の財閥御曹司キム・ミンソク／青木照（志尊淳）に、恋人で診療所の医師・河瀬桃子（仁村紗和）が告げた突然の別れ…。ミンソクをファングムから追放しようとする養母・キョンファ（キム・ジュリョン）の謀略を知った桃子は、ミンソクの夢を守るために自ら身を引き、一人、涙に暮れる…。
そんな桃子の真意を知る由もないミンソクに、元婚約者・新海映里（長濱ねる）が再び接近、ファングムホテルトーキョーをつぶそうとするキョンファの動きを伝える。東京のホテルが切り捨てられれば、従業員は全員解雇されてしまう…。動揺するミンソクに、映里は「私なら、周りの人もあなた自身も助けられる」と復縁を迫り…。
一方、桃子の幼なじみ・山城拓人（京本大我）は、診療所の資金繰りに頭を悩ませる院長・風見進（でんでん）に、診療所を山城記念病院のサテライト病院にすることを提案。サテライト病院になれば、お金を気にすることなく、これまで通り地域に寄り添った医療が続けられる。ただし、経営の安定化を図るには、『こども食堂』を手放すしかないと伝える拓人。風見は子どもたちの笑顔に後ろ髪を引かれながらも、「何かを守るためには、諦めなきゃならないこともあるよね」と断腸の思いで決断…。桃子が守ってきた、みんなが安心できる居場所『こども食堂』が、閉鎖の危機に――。
大切な夢と居場所を次々と奪われていくミンソクと桃子、すれ違う2人の運命は…！？
（modelpress編集部）
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◆志尊淳主演「10回切って倒れない木はない」
本作は、幼い頃に日本人の両親を失い、韓国有数の財閥の養子となった青年キム・ミンソク／青木照（志尊）と、幼い頃に父親を事故で亡くし、貧しさを乗り越えて医師となった河瀬桃子（仁村紗和）の波瀾万丈な純愛ラブストーリー。秋元康氏が企画を手がけ、日本と韓国を舞台に、困難に立ち向かう男女の姿を描く。
◆「10回切って倒れない木はない」第7話あらすじ
「10回切っても倒れない木はある。全部が思い通りにいくわけない」――。理想のホテルの実現を夢見る韓国の財閥御曹司キム・ミンソク／青木照（志尊淳）に、恋人で診療所の医師・河瀬桃子（仁村紗和）が告げた突然の別れ…。ミンソクをファングムから追放しようとする養母・キョンファ（キム・ジュリョン）の謀略を知った桃子は、ミンソクの夢を守るために自ら身を引き、一人、涙に暮れる…。
そんな桃子の真意を知る由もないミンソクに、元婚約者・新海映里（長濱ねる）が再び接近、ファングムホテルトーキョーをつぶそうとするキョンファの動きを伝える。東京のホテルが切り捨てられれば、従業員は全員解雇されてしまう…。動揺するミンソクに、映里は「私なら、周りの人もあなた自身も助けられる」と復縁を迫り…。
一方、桃子の幼なじみ・山城拓人（京本大我）は、診療所の資金繰りに頭を悩ませる院長・風見進（でんでん）に、診療所を山城記念病院のサテライト病院にすることを提案。サテライト病院になれば、お金を気にすることなく、これまで通り地域に寄り添った医療が続けられる。ただし、経営の安定化を図るには、『こども食堂』を手放すしかないと伝える拓人。風見は子どもたちの笑顔に後ろ髪を引かれながらも、「何かを守るためには、諦めなきゃならないこともあるよね」と断腸の思いで決断…。桃子が守ってきた、みんなが安心できる居場所『こども食堂』が、閉鎖の危機に――。
大切な夢と居場所を次々と奪われていくミンソクと桃子、すれ違う2人の運命は…！？
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