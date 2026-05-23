ゲラン「メテオリット」新作コンパクト誕生♡透明感あふれる毛穴レス肌へ

1987年の誕生以来、光のヴェールで透明感あふれる肌を演出してきたゲランの名品〈メテオリット〉シリーズに、新作〈メテオリット コンパクト〉が仲間入り♡2026年6月1日（月）より全国発売されます。極薄エアリーヴェールと独自のカラーハーモニーで、毛穴レスな美肌印象を叶える注目アイテムです。

毛穴レス肌を叶える新コンパクト

新登場の〈メテオリット コンパクト〉は、ゲラン独自のエアリーヴェールテクノロジー¹を採用した多機能フェイスパウダー。

極薄のヴェールが肌に自然になじみ、白浮きや厚塗り感を抑えながら、毛穴や凹凸をふんわりカバーします。

天然由来成分95%¹配合のフォーミュラで、肌に軽やかにフィット。テカリやくすみを防ぎながら、メイクしたての美しい透明感を長時間キープしてくれるのも魅力です。

さらに、〈メテオリット ブラシ〉²で4色のパウダーをなぞることで、カラー同士が溶け合い、肌色を自然に補正。

99%の女性が“粉感のないセカンドスキンのような仕上がり”を実感³したという、まさに新時代のフェイスパウダーです。

¹自然由来指数95%（水を含む）ISO16128準拠

²別売り

³104名の女性による満足度テスト

スーンの新作コンシーラー登場♡ひんやり白みベージュで瞬間トーンアップ

肌色に合わせて選べる3シェード

〈メテオリット コンパクト〉は、幅広いスキントーンに寄り添う全3色展開。価格は各10,230円（税込）です。

「01 トランスルーセント★」は、ホワイト、ヌード、モーヴ、ピンクを組み合わせたカラー。クールとウォームの絶妙なバランスで、澄みきった明るい肌印象へ導きます。

「02 ローズ」は、グリーン、モーヴ、ピンク、ホワイトのパステルトーンが特徴。色ムラを整えながら、透明感あふれる均一な肌を演出します。

そして限定色「03 ウォーム*」は、モーヴ、シャンパンベージュ、ブラウンを組み合わせた温かみのあるカラー。中間的な肌色をなめらかに引き立て、自然なツヤ感をプラスします。

*5月20日（水）～26日（火）阪急うめだ本店 期間限定イベント限定色

発売スケジュールは、2026年5月19日（火）公式オンラインブティック先行発売、5月20日（水）～26日（火）阪急うめだ本店期間限定イベント発売、6月1日（月）全国発売です。

ジュエリーのような美しさにも注目

ケースデザインは、2024年に刷新された〈メテオリット ビーユ〉の意匠を現代的に再解釈。

ロザス柄をあしらったゴールドケースに、鮮やかなブルーとオレンジをアクセントとして加えた、まるでジュエリーのような華やかさが魅力です♡

さらに、ゲラン専属調香師デルフィーヌ・ジェルクによるアイコニックな香りも継承。

バイオレットを基調に、ムスクやサンダルウッド、バニラが重なり合うセンシュアルな香調が、メイクタイムをより贅沢なひとときへと導いてくれます。

今夏は、〈テラコッタ フルイド〉や〈テラコッタ ブラッシュ〉、〈キスキス ビー グロウ プランプ〉と合わせたフレッシュサマールックも提案されています♪

上質な透明感メイクを楽しんで♡

新しい〈メテオリット コンパクト〉は、“すべてのパウダーをひとつに”というメテオリット誕生以来のコンセプトを受け継ぎながら、より軽やかで洗練された仕上がりへ進化。

毛穴レスな透明感肌を目指したい方や、上品なツヤ感を楽しみたい方にぴったりのアイテムです♡毎日のメイク時間を、ゲランならではのラグジュアリーな輝きで彩ってみてはいかがでしょうか。