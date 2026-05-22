大久保佳代子、チュートリアル徳井からの“思い”に大喜び「もう一度恋愛してほしい」

5月17日（日）の『有吉クイズ』では、前回から引き続き、ロケ中に気になったことをメモしあう人気ドライブ旅企画「メモドライブ」が放送された。

結婚の話題になると、大久保佳代子（オアシズ）が本音を明かした。大久保は、54歳の現在も結婚願望があるが、複雑な思いを抱いていて…。

【映像】大久保佳代子「我慢できるかな」結婚願望と不安を語る

今回の参加者は、最年長54歳の大久保のほか、48歳の坪倉由幸（我が家）、51歳の徳井義実（チュートリアル）、48歳の板倉俊之（インパルス）、46歳の佐藤仁美、45歳の鳥居みゆき。全員40歳以上の“オトナ独身男女”ということで、自然と結婚の話題になった。

結婚願望がある大久保は、単に気の合う相手と老後を過ごすというよりも、「トキメキだったり、恋愛のドキドキ感とかキュンとか」を求めているそう。

その一方で、いざ結婚しても「今の自分の楽しい自由な時間を（結婚相手に）害されるというか…我慢できるかな」という不安もあると語る。

結婚相手と自分の趣味が合ったとしても、「でもそんなん（＝趣味の時間）って2〜3時間だよね…」と頭を抱える大久保。

「その他、大部分を邪魔されるのが嫌ってこと？」と徳井が尋ねると、大久保は「そう。起きてもその人（＝結婚相手）が視界に入ってくるとか。当たり前だけど。（我慢）できるかな？ そのくらい好きな人が現れればイイけど」と悩まし気に答えた。

ドライブ中に本音をこぼした大久保に対して、徳井は「大久保さん、もう一度恋愛してほしいなぁ」「心から祝福できるなぁ」とメモを残す。

このメモが公開されると、スタジオで大久保は「あら、徳井さん。そんな思ってたの？え〜言ってよ〜」と嬉しそうにしていた。