チーズやカレーとも相性バツグン！ひと味違うキャベツレシピ2品【キャベツでごちそう】
【画像で確認】主役級からサラダまで！「キャベツでごちそう」バリエ20品
味わいがさっぱりしたキャベツは、和、洋、エスニック、どんな味つけをしてもおいしくいただけます。そこで、チーズと組み合わせたり、カレーに入れたり、いつもの料理とはひと味違うキャベツレシピ2品を紹介します！
教えてくれたのは
▷堤 人美さん
料理研究家。雑誌、書籍、テレビなどで幅広く活躍中。旬の食材の持ち味を引き出し、誰でも作りやすく、手軽でいて新鮮なアイディアのあるレシピが人気。
■キャベツと豚肉のチーズ焼き
チーズ＆ソース味で家族ウケ間違いなし！
＜材料・2人分＞＊1人分488kcal／塩分2.5g
・キャベツ・・・1/4個（約300g）＜ざく切りにし、軸は木べらで押し潰す＞
・豚こま切れ肉・・・ 200g
・ピザ用チーズ ・・・80g
塩 こしょう サラダ油 酒 ウスターソース
＜作り方＞
1．豚肉は塩、こしょう各少々をふる。
2．フライパンに油小さじ2を強めの中火で熱し、豚肉を入れて約1分炒める。キャベツを加えてさっと炒め、酒大さじ1、水大さじ2をふり、ふたをして約1分弱火で蒸し焼きにする。
3．ふたを取り、ざっと上下を返して強めの中火にし、ウスターソース大さじ2を加えてひと混ぜする。チーズを散らし、約3分焼く。
■キャベツと豚バラの和風カレー
だし風味の、サラサラと食べやすいカレー
＜材料・2〜3人分＞＊1人分633kcal／塩分3.8g
・キャベツ・・・1/4個（約300g）＜ざく切りにする＞
・豚バラ薄切り肉・・・ 200g＜4cm幅に切る＞
・玉ねぎ・・・1/2個＜2cm幅のくし形切りにする＞
・温かいご飯・・・ 適量
■A
└おろししょうが ・・・1/2かけ分
└削りがつお ・・・4g
└しょうゆ ・・・大さじ1弱
・カレールウ・・・ 4かけ（約75g）
塩 こしょう サラダ油
＜作り方＞
1．豚肉は塩ひとつまみ、こしょう少々をふる。
2．フライパンに油小さじ2を中火で熱し、豚肉をさっと炒める。玉ねぎ、キャベツを加え、約2分炒める。
3．水4カップを加え、煮立ったらアクを除き、Aを加えて約5分煮る。
4．火を止め、カレールウを加えて溶きのばし、中火にかけてさっと煮る。器にご飯を盛ってかける。
＊ ＊ ＊
キャベツ×ソースは間違いのない組み合わせ。さらにチーズを加える「キャベツと豚肉のチーズ焼き」は、やみつきになるおいしさです！ キャベツ×カレー味もめちゃくちゃマッチするので、キャベツをカレー味の炒めものにするのもおすすめですよ。
レシピ考案／堤 人美 撮影／よねくらりょう スタイリング／中村弘子 栄養計算／スタジオ食 編集協力／ singt
文＝高梨奈々