チーズやカレーとも相性バツグン！ひと味違うキャベツレシピ2品【キャベツでごちそう】


【画像で確認】主役級からサラダまで！「キャベツでごちそう」バリエ20品

味わいがさっぱりしたキャベツは、和、洋、エスニック、どんな味つけをしてもおいしくいただけます。そこで、チーズと組み合わせたり、カレーに入れたり、いつもの料理とはひと味違うキャベツレシピ2品を紹介します！

堤 人美さん


教えてくれたのは

▷堤 人美さん

料理研究家。雑誌、書籍、テレビなどで幅広く活躍中。旬の食材の持ち味を引き出し、誰でも作りやすく、手軽でいて新鮮なアイディアのあるレシピが人気。

Instagram@hitotsutsu

■キャベツと豚肉のチーズ焼き

チーズ＆ソース味で家族ウケ間違いなし！

キャベツと豚肉のチーズ焼き


＜材料・2人分＞＊1人分488kcal／塩分2.5g

・キャベツ・・・1/4個（約300g）＜ざく切りにし、軸は木べらで押し潰す＞

・豚こま切れ肉・・・ 200g

・ピザ用チーズ ・・・80g

塩　こしょう　サラダ油　酒　ウスターソース

＜作り方＞

1．豚肉は塩、こしょう各少々をふる。

2．フライパンに油小さじ2を強めの中火で熱し、豚肉を入れて約1分炒める。キャベツを加えてさっと炒め、酒大さじ1、水大さじ2をふり、ふたをして約1分弱火で蒸し焼きにする。

3．ふたを取り、ざっと上下を返して強めの中火にし、ウスターソース大さじ2を加えてひと混ぜする。チーズを散らし、約3分焼く。

■キャベツと豚バラの和風カレー

だし風味の、サラサラと食べやすいカレー

キャベツと豚バラの和風カレー


＜材料・2〜3人分＞＊1人分633kcal／塩分3.8g

・キャベツ・・・1/4個（約300g）＜ざく切りにする＞

・豚バラ薄切り肉・・・ 200g＜4cm幅に切る＞

・玉ねぎ・・・1/2個＜2cm幅のくし形切りにする＞

・温かいご飯・・・ 適量

■A

　└おろししょうが ・・・1/2かけ分

　└削りがつお ・・・4g

　└しょうゆ ・・・大さじ1弱

・カレールウ・・・ 4かけ（約75g）

塩　こしょう　サラダ油

＜作り方＞

1．豚肉は塩ひとつまみ、こしょう少々をふる。

2．フライパンに油小さじ2を中火で熱し、豚肉をさっと炒める。玉ねぎ、キャベツを加え、約2分炒める。

3．水4カップを加え、煮立ったらアクを除き、Aを加えて約5分煮る。

4．火を止め、カレールウを加えて溶きのばし、中火にかけてさっと煮る。器にご飯を盛ってかける。

＊　＊　＊

キャベツ×ソースは間違いのない組み合わせ。さらにチーズを加える「キャベツと豚肉のチーズ焼き」は、やみつきになるおいしさです！　キャベツ×カレー味もめちゃくちゃマッチするので、キャベツをカレー味の炒めものにするのもおすすめですよ。

レシピ考案／堤 人美　撮影／よねくらりょう　スタイリング／中村弘子　栄養計算／スタジオ食　編集協力／ singt

文＝高梨奈々