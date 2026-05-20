うつ病の改善には薬物療法や心理療法が欠かせませんが、実は食生活も心の健康に深く関わっています。近年の研究では、栄養バランスの乱れや特定の食習慣がうつ症状の悪化に影響する可能性が指摘されています。特に、加工食品や糖質、アルコールやカフェインの摂り過ぎは、気分の不安定や睡眠障害を引き起こすリスクにつながります。

本記事では、うつ病の方が避けるべき食べ物や飲み物を解説します。

※この記事はMedical DOCにて『「うつ病の人」が避けた方がいい「食べ物や飲み物」はご存知ですか？【医師監修】』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

前田 佳宏（医師）

うつ病の人が食べてはいけない食べ物や飲み物

食べ物や飲み物によってうつ病が悪化することはありますか？

食べ物や飲み物が直接 うつ病 を悪化させる根拠はありません。ただし、 うつ病 ではいくつかの栄養学的な異常がみられています。例えば、 うつ病 の方は肥満や脂質異常の割合が多く、葉酸を摂取している方は少ない傾向があると報告されています。また、炭水化物は血糖値の変動から気分の不安定さを招いたり、加工食品では含まれるトランス脂肪酸や添加物が悪影響を与え うつ病 を悪化させたりする場合があります。

参照：『1．うつ病患者における栄養学的異常』（Japanese Journal of Biological Psychiatry Vol.26, No.1）

うつ病の人が摂取しない方がよい食べ物や飲み物を教えてください

アルコールも三環系抗うつ薬などの中枢抑制作用を強めたり、副作用が増強させたりするリスクがあります。飲酒をすると寝付きがよくなると感じやすいですが、実際には睡眠の質は悪化しやすい傾向です。

参照：『食品・嗜好品との相互作用カフェイン・喫煙・ドリンク剤・チアミン含有食品』（Vol.50 No.7ファルマシア）

参照：

『勤労者における朝食欠食と抑うつ発症の関連：愛知職域コホート研究』 （東海公衆衛生雑誌）

『糖尿病とうつ』（日本老年医学会学術集会記録）

編集部まとめ



うつ病を悪化させないためには、食事内容と生活習慣の見直しが欠かせません。特定の食品が直接うつ病を悪化させる根拠はありませんが、加工食品や糖分の過剰摂取は血糖値の変動や神経機能に影響し、気分の不安定を招く可能性があります。カフェインやアルコールも薬効や自律神経に悪影響を与えるため控えめにしましょう。

一方、うつ症状の改善には、葉酸、ビタミンB群、亜鉛などの栄養素を含む食品の摂取が有効とされています。特に青魚のオメガ3脂肪酸や大豆、卵のトリプトファンは、神経伝達物質の働きを整え、精神の安定を助けます。また、1日3食を一定の時間にとり、朝食でたんぱく質やビタミンB群を摂ることが推奨されます。

規則正しい睡眠、軽い運動、節度ある飲酒を心がけることで、うつ病の悪化を防ぎ、回復につながります。

参考文献

『1．うつ病患者における栄養学的異常』（Japanese Journal of Biological Psychiatry Vol.26, No.1）

『食品・嗜好品との相互作用カフェイン・喫煙・ドリンク剤・チアミン含有食品』（Vol.50 No.7ファルマシア）

『勤労者における朝食欠食と抑うつ発症の関連：愛知職域コホート研究』（東海公衆衛生雑誌 第12巻第2号 2025年）