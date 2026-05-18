7年以上前のテーラーメイド製ドライバーで、契約フリーのアーロン・ライが初メジャー制覇【WITB】
＜全米プロ 最終日◇17日◇アロニミンクGC（ペンシルベニア州）◇7394ヤード・パー70＞
【画像】ライが使う『M6』他、1年周期で出ていた頃のテーラーメイド歴代人気ドライバーをチェック
今年のプロゴルファー世界一を決める今季メジャー第２戦。2打差の2位からスタートしたイングランドの31歳アーロン・ライが、9番のイーグルや、後半の4バーディなど「65」をマーク。トータル9アンダーまで伸ばし、逆転でメジャー初優勝を挙げた。
黒い両手グローブやアイアンヘッドカバーなど、ユニークなスタイルで知られるライは、クラブ契約フリーで古いドライバーを使うことでも有名。先週末はテーラーメイドが「1年周期から2年周期のドライバー販売へ移行する」と衝撃の発表をし、ライが使うのは2019年モデルのやさしい方の『M6』だ。 今年始めには2021年モデル『SIM2 MAX』に一時期替えたが、結局慣れて直ドラもできる『M6』へと元通り。使用シャフトはアルディラ製で、直近まで続いていたフジクラのメジャー連勝を「5」で止める形となった。契約フリーだが下記のように1W・FW・UT・アイアン・パターと多くのテーラーメイド製ギアを使用する。
また、ゴルフボールに関してはタイトリストと契約を結んでおり、長年一貫して『Pro V1』を使用。最も重視するボール選びに対して、タイトリスト製に対する信頼を、以下のように話している。 「私は長い間タイトリストの『Pro V1』を使っていますが、私にとってこのボールは狙ったショットを打つためのウィンドウを作り出し、無理にショットを打とうとせず、とても自然に打てるのが最大の魅力。グリーン周りのフィーリングも素晴らしく、ソフトでスピンコントロールも抜群です。『Pro V1』を使い続けているので、良いショットを打った時の音にはある種の期待を抱いています。
その音にすっかり慣れ親しんで、感覚も合っています。ボールの反応も非常に似通っているのですが、これもまたフィーリングと深く関わっています。良いショットを打った時、感触が良いと感じたら、ボールが特定の動きをしてリリースされ、スピンがかかることを期待します。同じボールを使い、同じ連続性、同じ感触、同じ音を持つことで、スコアを下げるチャンスが広がると思います」なお、PGAツアー今季20戦でテーラーメイドの『スパイダー』パターが8勝目となった。内訳は『Spider Tour X』が6勝（ゴッタラップ2、シェフラー、モリカワ、マキロイ、スネデカー）、『Spider Tour』（ブリッジマン）、『Spider Tour V』（ライ）となっている。【アーロン・ライの使用ギア】1W：テーラーメイドM6（9° SYNERGY Blue70TX）3,5W：テーラーメイドQi10（15,18° Ventus Blue 8TX）UT：タイトリストGT2（24°）5I〜9I：テーラーメイドP7TW（DG Tour Issue S400）P,GW：タイトリスト ボーケイSM9（46.10F,48.10F 〃 ）S,LW： 〃 SM11（54.12D,WW60.04L 〃 ）PT：テーラーメイドSpider Tour VBALL：タイトリストPro V1
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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また、ゴルフボールに関してはタイトリストと契約を結んでおり、長年一貫して『Pro V1』を使用。最も重視するボール選びに対して、タイトリスト製に対する信頼を、以下のように話している。 「私は長い間タイトリストの『Pro V1』を使っていますが、私にとってこのボールは狙ったショットを打つためのウィンドウを作り出し、無理にショットを打とうとせず、とても自然に打てるのが最大の魅力。グリーン周りのフィーリングも素晴らしく、ソフトでスピンコントロールも抜群です。『Pro V1』を使い続けているので、良いショットを打った時の音にはある種の期待を抱いています。
その音にすっかり慣れ親しんで、感覚も合っています。ボールの反応も非常に似通っているのですが、これもまたフィーリングと深く関わっています。良いショットを打った時、感触が良いと感じたら、ボールが特定の動きをしてリリースされ、スピンがかかることを期待します。同じボールを使い、同じ連続性、同じ感触、同じ音を持つことで、スコアを下げるチャンスが広がると思います」なお、PGAツアー今季20戦でテーラーメイドの『スパイダー』パターが8勝目となった。内訳は『Spider Tour X』が6勝（ゴッタラップ2、シェフラー、モリカワ、マキロイ、スネデカー）、『Spider Tour』（ブリッジマン）、『Spider Tour V』（ライ）となっている。【アーロン・ライの使用ギア】1W：テーラーメイドM6（9° SYNERGY Blue70TX）3,5W：テーラーメイドQi10（15,18° Ventus Blue 8TX）UT：タイトリストGT2（24°）5I〜9I：テーラーメイドP7TW（DG Tour Issue S400）P,GW：タイトリスト ボーケイSM9（46.10F,48.10F 〃 ）S,LW： 〃 SM11（54.12D,WW60.04L 〃 ）PT：テーラーメイドSpider Tour VBALL：タイトリストPro V1
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