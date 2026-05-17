「誰かが片付けているから、来年も花見ができる」平林金属が挑み続けるリサイクルの最前線 資源を次世代へつなぐ循環型社会への使命

「誰かが片付けているから、来年も花見ができる」平林金属が挑み続けるリサイクルの最前線 資源を次世代へつなぐ循環型社会への使命