『名探偵コナン』毛利蘭役・声優の山崎和佳奈さん死去 61歳
アニメ『名探偵コナン』の毛利蘭役を務める声優の山崎和佳奈さんが、4月18日に死去した。61歳。15日、所属事務所・青二プロダクションが報告した。
【写真】昨年の舞台あいさつ…ステキな笑顔でコナンくんと並ぶ山崎和佳奈さん
サイトでは「弊社所属俳優 山崎和佳奈 儀（61歳）」とし、「かねてより病気療養中でしたが 薬石効なく2026年4月18日永眠いたしました」と伝えた。
続けて「ここに生前賜りましたご厚誼を深謝し謹んでご通知申し上げます」と記し、「なお 通夜及び告別式は ご遺族のご意向により近親者のみにて執り行わせていただきました」と報告した。
最後に「ご諒怨のほどお願い申し上げます」と結んでいる。
山崎さんは3月21日生まれ、神奈川県出身。出演作品は、アニメ『名探偵コナン』（毛利蘭）、アニメ『わたしとわたし ふたりのロッテ』（ブリギッテ）、ゲーム『熱血江湖ONLINE』（女性キャラクター）など。
今年2月16日に事務所を通じて「現在病気療養中のため、医師の指示のもと、当面の間、すべての活動を休止させていただくこととなりましたので、お知らせいたします」と伝えていた。毛利蘭役は、声優・岡村明美が“代役”として務めている。
【写真】昨年の舞台あいさつ…ステキな笑顔でコナンくんと並ぶ山崎和佳奈さん
サイトでは「弊社所属俳優 山崎和佳奈 儀（61歳）」とし、「かねてより病気療養中でしたが 薬石効なく2026年4月18日永眠いたしました」と伝えた。
続けて「ここに生前賜りましたご厚誼を深謝し謹んでご通知申し上げます」と記し、「なお 通夜及び告別式は ご遺族のご意向により近親者のみにて執り行わせていただきました」と報告した。
山崎さんは3月21日生まれ、神奈川県出身。出演作品は、アニメ『名探偵コナン』（毛利蘭）、アニメ『わたしとわたし ふたりのロッテ』（ブリギッテ）、ゲーム『熱血江湖ONLINE』（女性キャラクター）など。
今年2月16日に事務所を通じて「現在病気療養中のため、医師の指示のもと、当面の間、すべての活動を休止させていただくこととなりましたので、お知らせいたします」と伝えていた。毛利蘭役は、声優・岡村明美が“代役”として務めている。
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