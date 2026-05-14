この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

不動産投資において、「良い物件は不動産業者がすべて買い占めている」という思い込みを持つ初心者は少なくない。不動産投資アドバイザー・木村洸士氏は、この認識を明確に否定する。業者にも資金力や金融機関からの融資枠に限度があり、転売目的の業者が全物件を取り込み続けることは現実的に不可能だという。



では、なぜ経験豊富な投資家は優良物件をいち早く獲得できるのか。その答えは「即決力」にある。優良物件にはライバルが多く、判断を数日ためらうだけで機会を失うことは珍しくない。初心者は利回りの高さや立地の良さに飛びつきがちだが、経験者が最初に確認するのはそこではない。木村氏が「最も重要なポイント」として挙げるのは、融資条件を事前に把握しておくことだ。



自身が使える融資商品や金融機関の条件をあらかじめ整理しておくと、物件情報が出た瞬間に収支シミュレーションを素早く弾き出せる。家賃収入から返済額・諸経費を差し引いた手残りを瞬時に算出し、即座に購入判断を下せる状態にしておく。



木村氏が重視するもう一つの判断軸は「資産性」だ。市場の売買価格ではなく、路線価を基準とした土地の価値を指す。物件価格に対して路線価が極端に低ければ融資審査で債務超過とみなされ、次の物件取得に影響が出るリスクがある。土地価値が高く、売却時の価格下落リスクが低い物件を優先することが、長期的な資産形成につながると解説する。



さらに即決を支えるのが、法的・設備的な欠点を事前に排除する調査力だ。再建築不可といった法的制約や、浄化槽設置に伴う高額な工事費用は収益性を根底から覆しかねない。こうした項目は住所と物件概要を確認した段階で洗い出し、問題があればすぐに候補から外す判断の速さこそが、優良物件を継続的に手にする原動力となる。



動画のアフタートークでは、宮城県で路線価700万円の物件を650万円・利回り16%の中古物件で取得した事例が紹介されている。路線価が買値を下回るケースながら収益性と資産性の双方を満たした取引として解説されており、即決判断の実践例が具体的に示された。



感情ではなくロジックで判断し、見送るべき物件は迷わず切り替える。木村氏が説く投資家の行動原則は、再現性の高い資産形成の方法論として体系的に整理されている。