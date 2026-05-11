回転寿司（ずし）チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司（大阪府堺市）が、芥見下々さんのマンガを原作とした人気アニメ「呪術廻戦」の放送開始5周年を記念したコラボキャンペーンを5月15日から実施します。くら寿司と「呪術廻戦」のコラボは、2023年に続き、2回目となります。

【写真】虎杖、伏黒、釘崎、七海、五条が…夏油、脹相も！ かっこいいデザインのクリアファイル、アクスタ！ 全グッズを見る！

今回のコラボでは、同作のメインキャラクターの虎杖悠仁、伏黒恵、釘崎野薔薇、七海建人、五条悟をイメージしたコラボメニューやコラボグッズが登場します。

コラボメニューでは、虎杖の「黒閃（こくせん）」をイメージした「虎杖の麻辣汁なし担々麺」（600円、以下、税込み）、伏黒の好物と釘崎の名前をイメージして表現した「伏黒と釘崎のザクザク生姜焼き」（380円）、五条の瞳の色と、七海の落ち着いた雰囲気をモチーフにした「七海と五条のスウィート＆ビターティラミス」（530円）が販売。さらに、コラボメニューには特製カード（全5種）が付属。1品をオーダーするごとに1枚付きます。

店舗の各テーブルに備え付けられた「皿回収ポケット」に、食べ終えた皿5枚を入れるとゲームに挑戦できる「ビッくらポン！」では、夏油傑、乙骨憂太、宿儺、脹相らもデザインされた「缶バッジ」（全15種）のほか、「アクリルスタンド」（全8種）、「アクリルステッカー」（全5種）がもらえます。

3000円の会計ごとにオリジナルグッズがもらえるキャンペーンでは、「A4クリアファイル」（全5種）がプレゼント。第3弾まで実施され、同月29日からの第2弾では、「ラゲージタグ」（全6種）、6月12日からの第3弾では「ラバーコースター」（全4種）がそれぞれもらえます。

※価格は店舗によって異なります。