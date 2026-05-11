マニアは【しまむら】で何買った？ いまの時期に大活躍♡「しまラー絶賛アイテム」

気温差がある今の時期は、どんな服を買うのがおすすめ？ 狙い目は、ボタンを留めて着ても羽織りとして着ても決まる「着まわし力の高いトップス」。【しまむら】なら、季節の変わり目に重宝しそうなアイテムが手に取りやすい価格で展開されています。今回はおしゃれなしまラーたちが選んだ、今の時期にちょうどいいトップスをご紹介。

透け感たっぷりな華やかトップス

【しまむら】「ティアードブラウス」\1,639（税込）

透け感のある軽やかな素材と、ティアードデザインが魅力の一枚。@__koko.oさんによると「どんなアイテムとも合わせやすくて羽織りにもできる」とのこと。シンプルコーデにさらっと羽織るだけで、華やかな印象に仕上がりそうです。インナーしだいで、肌寒い日から暑い日まで着まわしを楽しめます。

サマ見えを狙えるフリル付きシアーシャツ

【しまむら】「フリルシアーシャツ」\1,969（税込）

ほんのり透けるシアー素材に、胸元のフリルデザインが映えるシャツ。トレンドのシャツコーデにさりげなくフェミニンさをプラスできるアイテムです。ボタンを留めて着ても華やかですが、キャミワンピのインナーにしたりタンクトップの上に羽織ったりと、さまざまなレイヤードコーデにおすすめ。

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※こちらの記事では@__koko.o様、@38ka_h様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：まつもと りか

ファッション専門ライターとして約7年の経験を持つ。出産を機に自身が感じた体型やライフシーンの変化をきっかけに、同じ体験を持つ大人世代にヒントとなるファッション記事を日々追求する。